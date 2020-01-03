Engelli raporu ile engelli adına alınan arabayı kimler kullanabilir?

Engelli vatandaşlara ÖTV indirimiyle verilen araçlar, bazı yakınları tarafından kullanılabiliyor. Bu araçları kullanacak kişilerin engelli vatandaşların birinci derece ve üçüncü derece akrabaları arasında olması gerekmektedir. %40 engeli olan kişilerin birinci ve üçüncü derece yakınları arasındaki kişiler araçları kullanabilmektedir. %90 üzerinde engeli olan kişilerin araçlarını ise bir ve üçüncü derece akraba arasındaki kişiler kullanabilmektedir.

Engelli Vatandaşlara ÖTV İndirimiyle Sunulan Araçların Özellikleri Nelerdir?

Engelli raporu olan kişiler, ÖTV ödemeyerek araç satın alma hakkına sahiptir. Engelli vatandaşların hayat kalitesinin düşmemesi için vergi indirimli olarak verilen bu araçlar, 5 senede bir yenilenmelidir. Vatandaşların engellilik durumuna göre satın alabilecekleri araçların özellikleri değişiklik göstermektedir.

Engelli Vatandaşların ÖTV İndirimli Araç Satın Alma Şartları

-ÖTV indirimiyle araç satın alacak kişilerin engelli raporunun olması gerekmektedir.

- Sağlık raporunda en az %40 oranında engellilik olması gerekir.

- ÖTV indirimiyle satın alınacak araçların sıfır kilometre olması gerekmektedir.

- Akli dengesinde problem olmayan kişilerin sağlık raporunda “Araç Kullanımına Uygundur” yazmalıdır.

- %90 ve zihinsel engeli olan kişiler ÖTV ve MTV vergisi ödememektedir.

- ÖTV ve MTV indirimleriyle araç satın alınacağında trafik tescil işlemlerinin yapılması gerekir.

- En son satın alınan aracın üzerinden en az 5 sene geçmelidir.

- Engeli vatandaşların H sınıfı ehliyeti olması gerekmektedir.

Engelli Vatandaşların Satın Aldığı Araçları Kimler Kullanabilir?

Engelliler adına satın alınan araçları kullanabilecek kişiler kanunlarda belirlenmiştir. ÖTV indirimli olarak satın alınan aracı kullanacak kişilerin engelli vatandaşın akrabası olması gerekmektedir.

Engelli vatandaşların satın aldığı araçları kullanabilecek kişiler şunlardır:

- Anne veya baba

- Engellinin kendisi

- Engellilerin kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri

- Engellilerin kardeşlerinin çocukları

- Boşanmış anne ve babanın yeni eşleri

- Engellilerin eşleri

- Engellilerin çocukları

- Engelli bireylerin çocuklarının eşleri

- Engellilerin torunları

- Engellilerin eşlerinin anne ve babası

- Engellinin eşinin anne ve babasının yeni eşleri

Bu kişiler engelli vatandaşların bir ile üçüncü derece yakınları arasında yer almaktadır. Bu kişiler haricindekiler engelli araçlarını kullanamaz.

ÖTV İndirimli Araç Satın Almanın Avantajları Nelerdir?

Engelli vatandaşlar araç satın aldıklarında ÖTV indiriminden yararlandığı için yaklaşık 30 bin TL’lik indirim yapılmaktadır. Bütün otoparklarda bu araçlara özel yerler ayrılmıştır. ÖTV indirimiyle satın alınan aracın 5 senede bir yenilenmesi gerekir.

Eğer araç başka bir engelliye satılacaksa süre kısıtlaması ortadan kalkmaktadır.

Engelli Vatandaşlar İkinci El Araç Satın Alabilir Mi?

Engelli raporuyla satın alınacak araçların sadece engelli araçları olması gerekmektedir. ÖTV indirimiyle engelli vatandaş tarafından satın alınan araç yalnızca başka bir engelliye satılabilmektedir.

Engelli raporuyla ikinci el araç satın alındığında ÖTV indirimi yapılmamaktadır. ÖTV indirimi sadece sıfır kilometre araçlarda geçerlidir.

Engelli Raporuyla Araç Satın Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Engelli raporuyla alınacak araçların sıfır kilometre olması gerekmektedir. ÖTV indirimiyle alınacak araçların motor gücünün en fazla 1.6 olması gerekir. Daha yüksek motor hacmi olan araçlara ÖTV indirimi uygulanmaz.

Ayrıca engelli raporuyla satın alınacak aracın piyasa değerinin ÖTV ile birlikte en fazla 200 bin TL olması gerekir.

Engelli Araçlarının Satışı Nasıl Yapılır?

Engelli araçlarının satışı, engelliden engelliye satış, engelliden sivile satış, engelliden kuruma satış ve engelliden yabancı uyruklu vatandaşa satışlar olarak dört seçenekle yapılmaktadır. Engelliden engelliye araç satılmasında herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.