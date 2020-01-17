EPDK'dan büyük ceza! Siyanürle intihar eden kardeşlerin elektriğini kesen şirket ceza ödeyecek!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'da görüşlerini paylaştı
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamalarda şirkete 888 bin 397 TL idari para cezası verildiğini ve ihtar çekildiğini paylaştı. Kurumun mevzuata aykırı bir fiil gerçekleştirdiğine işaret eden EPDK Başkanı, şirketlere her zaman vatandaşlara hizmet verirken duyarlı olmaları için mesaj verdiklerini aktardı. Tüketiciyi üzeni biz de üzeriz diyen Yılmaz, 6 Kasım'daki olayın ardından dairenin elektriğinin kesik olduğunu görmenin onlar adına üzücü olduğunu ifade etti. Bir daha böyle bir şey yaşanmaması adına temennilerde bulunan Yılmaz, sektördeki tüm personellerin de bu yönde hassas davranmaları konusunda uyarıldıklarını aktardı.
Son Güncelleme: 17.01.2020 16:09