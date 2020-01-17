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EPDK'dan büyük ceza! Siyanürle intihar eden kardeşlerin elektriğini kesen şirket ceza ödeyecek!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından önemli bir karar alındı. Kurum 6 Kasım'da İstanbul Fatih'te siyanürle intihar eden kardeşlerin elektriğini kesen şirkete 888 bin 397 lira idari para cezası kesilmesine karar verdi.

17 Ocak 2020 Cuma 16:09
EPDK'dan büyük ceza! Siyanürle intihar eden kardeşlerin elektriğini kesen şirket ceza ödeyecek!

6 Kasım 2019'da İstanbul'un Fatih ilçesinde birlikte yaşayan 4 kardeş ekonomik sıkıntılar nedeniyle siyanür kullanarak intihar etmişti. İntihar vakasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. 4 kardeşin zor şartlar altında yaşamaları ve geçim sıkıntısı sebebiyle intihar etmesi ile ilgili olarak Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'da devreye girdi. Aktarılan bilgilere göre Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. olayda asli kurulu olarak tespit edildi ve şirkete maddi ceza verildiği aktarıldı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'da görüşlerini paylaştı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamalarda şirkete 888 bin 397 TL idari para cezası verildiğini ve ihtar çekildiğini paylaştı. Kurumun mevzuata aykırı bir fiil gerçekleştirdiğine işaret eden EPDK Başkanı, şirketlere her zaman vatandaşlara hizmet verirken duyarlı olmaları için mesaj verdiklerini aktardı. Tüketiciyi üzeni biz de üzeriz diyen Yılmaz, 6 Kasım'daki olayın ardından dairenin elektriğinin kesik olduğunu görmenin onlar adına üzücü olduğunu ifade etti. Bir daha böyle bir şey yaşanmaması adına temennilerde bulunan Yılmaz, sektördeki tüm personellerin de bu yönde hassas davranmaları konusunda uyarıldıklarını aktardı.

Son Güncelleme: 17.01.2020 16:09
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