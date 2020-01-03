İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112920
ALTIN
297.428
DOLAR
5.9722
STERLİN
7.8080
EURO
6.6471

Erken emekli olmak için neler yapılmalı? 2020 Erken emeklilik şartları

Çalışanların emeklilik konusunda en çok karşılaştıkları sorunlar yaş, prim, gün gibi unsurlar olabiliyor. Çalışanlara bu sebeple erken emeklilik fırsatı da sunuluyor. Erken emekli olmak isteyen birçok vatandaş 2020 yılının erken emeklilik şartlarının neler olduğunu araştırıyor. Peki erken emekli olmak için neler yapılmalı? Tüm merak edilenler haberimizde..

03 Ocak 2020 Cuma 14:35
Erken emekli olmak için neler yapılmalı? 2020 Erken emeklilik şartları

Emekliliğine erken başlamak isteyen birçok çalışan SGK’nın  müdürlüklerinden başvuru yapabilmektedir. Erken emekli olan vatandaşlar yaptıkları başvuru kabul edildikten sonraki ayda maaşlarını almaya başlarlar.

Erken Emekli Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

  • SGK kapsamında sigortalı çalışan olma
  • En az 3600 günün sigorta priminin ödenmiş olması
  • Emeklilik yaşının dolmuş olması
  • Prim günü borcunun kapanmış olması
  • Bir gerekçe nedeniyle emekli olan kişilerin gerekçelerini belgelemesi

Erken Emeklilik Başvurusunda Hangi Belgeler Talep Edilir?

  • Kimlik belgesi ya da ehliyet
  • Başvuru formu
  • En son çalışılan işyerinden ayrılış belgesi
  • Tasdik talep başvuru formu
  • Erken emekliliğe sebep olan duruma özel belgeler

3600 Günden Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

  • 3600 gün prim ödemesini yapan kişiler 65 yaşından evvel emekli olabilmektedir.
  • En az 10 yıl çalışılmış olmalıdır.
  • Yaşın en az 55 olması gerekir.
  • Prim borcunun ödemesinin tamamlanmış olması gerekir.

4500 Günden Emekli Olmanın Koşulları Nelerdir?       

  • 4500 prim ödemesini yapan kişiler erken emekli olabilmektedir.
  • En az 25 yıl çalışmış olmalıdır.

Erken Emeklilik Başvuru Sorgulaması Nereden ve Nasıl Yapılır?

  • Erken emeklilik sorgulaması E-devlet ve SGK üzerinden yapılabilmektedir.
  • E-Devlet üzerinden yapmak için sisteme TC kimlik ve parola ile giriş yaptıktan sonra SGK’nın Evrak Takibi sistemine girilmelidir. Bu bölümde yer alan erken emeklilik bölümünden sorgulama yapılabilmektedir.
  • SGK üzerinden yapılıken ise aynı adımlar uygulanarak bütün bilgiler görüntülenebilmektedir.

Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hakkı Kazanılır Mı?

  • Askerliğini yapmış kişiler erken emekli olabilmektedir.
  • Askerlik borçlanması için TC vatandaşı olunmalıdır.
  • Askerlik borçlanması süresi askerde geçirilen süre ile sınırlıdır.
  • Askerlik döneminde prim ödemesinin yapılmaması gerekir

Doğum Borçlanmasıyla Erken Emekli Olunur Mu?

  • SGK’lı annelerin doğum ardından yatırılan primleri doğum borçlanmasına dahildir.
  • Doğum borçlanmasından faydalanılan çocukların sağ olması gerekir.

Çocuk başına 720 gün hak vardır. En fazla ise 3 çocukla sınırlıdır.

Engelli Çocuk Annelerin Erken Emeklilik Hakkı Var Mıdır?

  • Engelli annelerinin erken emekliliği için çocuklarının en düşük %40 engele sahip olması gerekir.
  • Engelli çocuğun raporunun bulunması gerekir.
  • Çocuğa annenin baktığına dair rapor gerekir.

Engelli Annelerinin Erken Emeklilik Maaşı Ne Kadardır?

Engelli annelerinin maaşları prim günü baz alınarak hesaplanmaktadır. Annelerin günlük primleri 1,25 olmakla beraber her yıl 90 gün fazla hesaplama yapılır.

Son Güncelleme: 03.01.2020 14:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? Sigorta pirim ücretleri ve şartları nedir?
Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? Sigorta pirim ücretleri ve şartları nedir?
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmek yada ölü olarak görmenin anlamı, tabiri nedir?
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmek yada ölü olarak görmenin anlamı, tabiri nedir?

Popüler Haberler

Erken emekli olmak için neler yapılmalı? 2020 Erken emeklilik şartları
Devlet destekli tavuk çiftliği nasıl kurulur? Tavuk çiftliği için devlet destekleri
Senetle araba satan firmalar ve şartları
Atiye dizisi nerede çekiliyor?
Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama?
Benimle Söyle Merve Yılmaz kimdir?
MEB 2020 sınav tarihleri ve tüm sınav görevleri
Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi - Burcunuza göre gündelik yaşantınızda sizi neler bekliyor?
Bim A101 Şok poşet fiyatları ne kadar oldu? Poşet 30 kuruş mu oldu?
Atiye dizisi devam edecek mi? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bankaların 2. El taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
Kuaförüm Sensin Show tv 1 Ocak 2020 günü yayınlanacak mı? Kuaförüm sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 1 Ocak Türkiye geneli hava durumu
En kolay anında kredi veren bankalar
La Casa de Papel 4. sezon ne zaman çıkacak? La Casa de Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı
Dualı cuma mesajları 3 Ocak Cuma Whatsapp resimli cuma hadisleri
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 3 Ocak Cuma 2019
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 3 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 3 Ocak Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Ertesi gün hapı nedir? Ne için kullanılır? Ertesi gün hapı ne kadar süre içinde alınmalıdır?
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 3 Ocak Cuma günü dua, namaz ve zikirleri
Alef dizisi konusu ve oyuncuları! Alef dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.