Erken emekli olmak için neler yapılmalı? 2020 Erken emeklilik şartları

Emekliliğine erken başlamak isteyen birçok çalışan SGK’nın müdürlüklerinden başvuru yapabilmektedir. Erken emekli olan vatandaşlar yaptıkları başvuru kabul edildikten sonraki ayda maaşlarını almaya başlarlar.

Erken Emekli Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

SGK kapsamında sigortalı çalışan olma

En az 3600 günün sigorta priminin ödenmiş olması

Emeklilik yaşının dolmuş olması

Prim günü borcunun kapanmış olması

Bir gerekçe nedeniyle emekli olan kişilerin gerekçelerini belgelemesi

Erken Emeklilik Başvurusunda Hangi Belgeler Talep Edilir?

Kimlik belgesi ya da ehliyet

Başvuru formu

En son çalışılan işyerinden ayrılış belgesi

Tasdik talep başvuru formu

Erken emekliliğe sebep olan duruma özel belgeler

3600 Günden Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

3600 gün prim ödemesini yapan kişiler 65 yaşından evvel emekli olabilmektedir.

En az 10 yıl çalışılmış olmalıdır.

Yaşın en az 55 olması gerekir.

Prim borcunun ödemesinin tamamlanmış olması gerekir.

4500 Günden Emekli Olmanın Koşulları Nelerdir?

4500 prim ödemesini yapan kişiler erken emekli olabilmektedir.

En az 25 yıl çalışmış olmalıdır.

Erken Emeklilik Başvuru Sorgulaması Nereden ve Nasıl Yapılır?

Erken emeklilik sorgulaması E-devlet ve SGK üzerinden yapılabilmektedir.

E-Devlet üzerinden yapmak için sisteme TC kimlik ve parola ile giriş yaptıktan sonra SGK’nın Evrak Takibi sistemine girilmelidir. Bu bölümde yer alan erken emeklilik bölümünden sorgulama yapılabilmektedir.

SGK üzerinden yapılıken ise aynı adımlar uygulanarak bütün bilgiler görüntülenebilmektedir.

Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hakkı Kazanılır Mı?

Askerliğini yapmış kişiler erken emekli olabilmektedir.

Askerlik borçlanması için TC vatandaşı olunmalıdır.

Askerlik borçlanması süresi askerde geçirilen süre ile sınırlıdır.

Askerlik döneminde prim ödemesinin yapılmaması gerekir

Doğum Borçlanmasıyla Erken Emekli Olunur Mu?

SGK’lı annelerin doğum ardından yatırılan primleri doğum borçlanmasına dahildir.

Doğum borçlanmasından faydalanılan çocukların sağ olması gerekir.

Engelli Çocuk Annelerin Erken Emeklilik Hakkı Var Mıdır?

Engelli annelerinin erken emekliliği için çocuklarının en düşük %40 engele sahip olması gerekir.

Engelli çocuğun raporunun bulunması gerekir.

Çocuğa annenin baktığına dair rapor gerekir.

Engelli Annelerinin Erken Emeklilik Maaşı Ne Kadardır?

Çocuk başına 720 gün hak vardır. En fazla ise 3 çocukla sınırlıdır.

Engelli annelerinin maaşları prim günü baz alınarak hesaplanmaktadır. Annelerin günlük primleri 1,25 olmakla beraber her yıl 90 gün fazla hesaplama yapılır.