Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 8 yolu açmak için gün boyu çalışma yaptı. İlçede yer alan Köroğlu mevkisinde kardan kapanan yolu açan belediye ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 23:55
Erzurum'da yoğun kar yağışı yolları kapattı
Mayıs ayının ortasında Erzurum'da yoğun kar yağışı yolları kapattı. Belediye ekipleri gün boyu kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
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