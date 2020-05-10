Erzurum'da yoğun kar yağışı yolları kapattı

Mayıs ayının ortasında Erzurum'da yoğun kar yağışı yolları kapattı. Belediye ekipleri gün boyu kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Erzurum'da yoğun kar yağışı yolları kapattı
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Yaz mevsimine kısa bir süre kala Erzurum’un Oltu ilçesinde yoğun kar yağışı meydana geldi. İlçede iki gündür etkili olan yağış, yolların kapanmasına neden oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 8 yolu açmak için gün boyu çalışma yaptı. İlçede yer alan Köroğlu mevkisinde kardan kapanan yolu açan belediye ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 23:55

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