Esenler'de bir dairenin kliması bomba gibi patladı

Dün gerçekleşen olayda öğle saatlerinde Esenler’de 10 katlı bir binanın orta katında balkonda bulunan bir klimada önce yangın meydana geldi. ilk önce yanmaya başlayan klima çevre vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. O anda klima bomba gibi patladı.Patlama sesi birçok çevre mahalleden de duyuldu.

Hemen itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı gerekli önlemler alınarak itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken dairede maddi hasar meydana geldi. Dairenin boş olması büyük bir felaketi önlerken alev topuna dönen daire çevrede büyük paniğe sebep oldu.