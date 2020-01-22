Esenyurt'ta bıçaklı gaspçı aranıyor! Genç kadını sırtından yaraladı

Arama Çalışmaları Sürüyor

Gündeme aktarılan detaylara göre, olay dün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Önektepe Mahallesi'nde yaşandı. İşten çıktıktan sonra eve dönemkte olan 25 yaşındaki Nesrin A., kendisini takip eden bir gaspçı tarafından apartmana girerken bıçaklandı. Şahıs bıçakla genç kadını yaraladıktan sonra cep telefonunu ve cüzdanını alarak kaçtı.

Olay çevredeki vatandaşlar tarafından polise ve sağlık ekiplerine haber edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesrin A.'ya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Polisler ise şüphelinin yakalanması için arama çalışmaları başlattılar.