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Esenyurt'ta bıçaklı gaspçı aranıyor! Genç kadını sırtından yaraladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın evinin önünde sırtından bıçaklandı. Kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan bıçaklı gaspçı polisler tarafından aranıyor.

22 Ocak 2020 Çarşamba 12:20
Esenyurt'ta bıçaklı gaspçı aranıyor! Genç kadını sırtından yaraladı

Gündeme aktarılan detaylara göre, olay dün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Önektepe Mahallesi'nde yaşandı. İşten çıktıktan sonra eve dönemkte olan 25 yaşındaki Nesrin A., kendisini takip eden bir gaspçı tarafından apartmana girerken bıçaklandı. Şahıs bıçakla genç kadını yaraladıktan sonra cep telefonunu ve cüzdanını alarak kaçtı.

Arama Çalışmaları Sürüyor

Olay çevredeki vatandaşlar tarafından polise ve sağlık ekiplerine haber edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesrin A.'ya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Polisler ise şüphelinin yakalanması için arama çalışmaları başlattılar.

Son Güncelleme: 22.01.2020 12:20
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