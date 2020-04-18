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Eşinin böbreğiyle hayata tutunmak isterken koronavirüse yenildi

Bodrum'da 3 çocuk annesi Ayşe Ünlü, geçirdiği böbrek nakli ameliyatından sonra koronavirüsü salgınına yakalandı. 36 yaşındaki Ünlü, virüs salgınından kurtulamayarak hayatını kaybetti.

18 Nisan 2020 Cumartesi 13:48
Eşinin böbreğiyle hayata tutunmak isterken koronavirüse yenildi

Bodrum'da yaşayan ve 3 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören 36 yaşındaki Ayşe Ünlü, doktorlarının organ nakli ameliyatına karar vermesinin ardından eşi Ali Ünlü'den alınması düşünülen organ nakli için testler yapıldı. 

İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye yatan çiftin böbreği yapılan testler sonucu uyuşmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine çapraz nakil kararı alındı ve Ali Ünlü'nün böbreği başka bir hastaya, başka donörden alınan böbrek ise Ayşe Ünlü'ye nakledildi. 

Eşinin böbreğiyle hayata tutunmak isterken koronavirüse yenildi

Başarılı geçen ameliyatın ardından odasına alınan ve taburcu olacağı günü bekleyen 3 çocuk annesi Ayşe Ünlü'nün koronavirüsüne yakalandığı anlaşıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınan Ünlü, perşembe gecesi virüs salgınına yenildi ve hayatını kaybetti.


Böbrek nakli ile hayata tekrar tutunmaya çalışan Ayşe Ünlü'nün cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesine getirilirken Jandarmanın güvenlik önlemi altında sadece aile üyelerinin katılmasıyla birlikte toprağa verildi. 

Eşinin böbreğiyle hayata tutunmak isterken koronavirüse yenildi

Eşinin yaşaması için böbreğini bağışlayan onun iyi olarak taburcu olmasını beklerken kaybettiği söyleyen Ali Ünlü, "Böbreğimi vermeye hazırdım. Uyuşmayınca çapraz nakil geçekleşti. Ben başkasına böbreğimi verdim, eşim de başkasından böbrek aldı. Her şey yolunda gidip taburcu olmayı beklerken, virüse yakalanmış. Eşime koronavirüsün ne şekilde bulaştığını bilmiyoruz. Hastaneden veya ziyarete gelenlerden bulaşmış olabilir. Koronavirüs onu bizden kopardı" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.
 

Son Güncelleme: 18.04.2020 13:49
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BodrumKoronavirüsüKaracasuAyşe ünlüBöbrek Nakli
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