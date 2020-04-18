Eşinin böbreğiyle hayata tutunmak isterken koronavirüse yenildi

Bodrum'da yaşayan ve 3 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören 36 yaşındaki Ayşe Ünlü, doktorlarının organ nakli ameliyatına karar vermesinin ardından eşi Ali Ünlü'den alınması düşünülen organ nakli için testler yapıldı.

İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye yatan çiftin böbreği yapılan testler sonucu uyuşmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine çapraz nakil kararı alındı ve Ali Ünlü'nün böbreği başka bir hastaya, başka donörden alınan böbrek ise Ayşe Ünlü'ye nakledildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından odasına alınan ve taburcu olacağı günü bekleyen 3 çocuk annesi Ayşe Ünlü'nünne yakalandığı anlaşıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınan Ünlü, perşembe gecesi virüs salgınına yenildi ve hayatını kaybetti.



Böbrek nakli ile hayata tekrar tutunmaya çalışan Ayşe Ünlü'nün cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesine getirilirken Jandarmanın güvenlik önlemi altında sadece aile üyelerinin katılmasıyla birlikte toprağa verildi.

Eşinin yaşaması için böbreğini bağışlayan onun iyi olarak taburcu olmasını beklerken kaybettiği söyleyen Ali Ünlü, "Böbreğimi vermeye hazırdım. Uyuşmayınca çapraz nakil geçekleşti. Ben başkasına böbreğimi verdim, eşim de başkasından böbrek aldı. Her şey yolunda gidip taburcu olmayı beklerken, virüse yakalanmış. Eşime koronavirüsün ne şekilde bulaştığını bilmiyoruz. Hastaneden veya ziyarete gelenlerden bulaşmış olabilir. Koronavirüs onu bizden kopardı" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.

