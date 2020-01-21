Eski patronu tarafından tacize uğrayan Şengül intihar etti! İşte Şengül'ün intihar mektubu...

İzmir'in Çiğli ilçesinde oturan Şengül K. Salı günü 03:00 saatleri civarında oturduğu Atatürk Mahallesi'nde ki dairenin balkonunda çamaşır ipini boynuna sararak kendini 3. kattan boşluğa bıraktı. İşte, gizemli ölümün detayları sizlerle...

Şengül K.'nın ölümünün nedeni!

Şengül K. kendini boşluğa bırakması ile apartman komşuları ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelmiş olan itfaiye ekipleri, Şengül K.'yı indirdiler. İndirilen Şengül K'nın olay yerinde can verdiği gelen sağlık ekibi tarafından duyuruldu. Ölümünün ardından Şengül K.'nın cenazesi kalktı.

Cenazeden sonra yakınlarının gördüğü bir intihar mektubu ortaya çıktı. Evli olan ve 3 çocuk annesi olan Şengül K. eskiden çalıştığı bir gelinlikçide patronu H.Y.'nin kendisine bazı tekliflerde bulunduğu yazıyordu. Daha sonra Şengül K. patronundan gelmiş olan bu teklifi kabul etmeyip işten ayrıldı. Fakat, H.Y.'nin telefonla ve bazı kişiler aracılığı ile de hala Şengül K'yı rahatsız ettiği ortaya çıktı. Şengül K'nın çocukları, H.Y.'den şikayetçi oldular ve intihar sebebi ile de yaşanılan bazı durumlar nedeni ile soruşturma devam etmektedir.