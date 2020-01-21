İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122595
ALTIN
296.307
DOLAR
5.9219
STERLİN
7.7229
EURO
6.5758

Eski patronu tarafından tacize uğrayan Şengül intihar etti! İşte Şengül'ün intihar mektubu...

İzmir'de yaşayan Şengül oturduğu evin balkonundan kendin boşluğa bırakarak intihar etti. Şengül K, intihar girişiminde bulunmadan önce geride bıraktıklarına intihar mektubu da yazdı. Şengül K.'nın yazmış olduğu intihar mektubunda; intiharının sebebini açıkladı. İşte, Şengül K.'nın ölümüne dair tüm detaylar...

21 Ocak 2020 Salı 11:12
Eski patronu tarafından tacize uğrayan Şengül intihar etti! İşte Şengül'ün intihar mektubu...

İzmir'in Çiğli ilçesinde oturan Şengül K. Salı günü 03:00 saatleri civarında oturduğu Atatürk Mahallesi'nde ki dairenin balkonunda çamaşır ipini boynuna sararak kendini 3. kattan boşluğa bıraktı. İşte, gizemli ölümün detayları sizlerle...

Şengül K.'nın ölümünün nedeni!

Şengül K. kendini boşluğa bırakması ile apartman komşuları ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelmiş olan itfaiye ekipleri, Şengül K.'yı indirdiler. İndirilen Şengül K'nın olay yerinde can verdiği gelen sağlık ekibi tarafından duyuruldu. Ölümünün ardından Şengül K.'nın cenazesi kalktı.

Eski patronu tarafından tacize uğrayan Şengül intihar etti! İşte Şengül'ün intihar mektubu... ile ilgili görsel sonucu

Cenazeden sonra yakınlarının gördüğü bir intihar mektubu ortaya çıktı. Evli olan ve 3 çocuk annesi olan Şengül K. eskiden çalıştığı bir gelinlikçide patronu H.Y.'nin kendisine bazı tekliflerde bulunduğu yazıyordu. Daha sonra Şengül K. patronundan gelmiş olan bu teklifi kabul etmeyip işten ayrıldı. Fakat, H.Y.'nin telefonla ve bazı kişiler aracılığı ile de hala Şengül K'yı rahatsız ettiği ortaya çıktı. Şengül K'nın çocukları, H.Y.'den şikayetçi oldular ve intihar sebebi ile de yaşanılan bazı durumlar nedeni ile soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 21.01.2020 11:12
Anahtar Kelimeler:
İzmirSon DakikaIntiharşengül Kşengülün Intihar Mektubuşengülün ölüm NedeniTacize Uğrayan şengül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tema Vakfının kurucusu olan Hayrettin Karaca hayata gözlerini yumdu! İşte, Hayrettin Karaca'nın yaşam öyküsü...
Tema Vakfının kurucusu olan Hayrettin Karaca hayata gözlerini yumdu! İşte, Hayrettin Karaca'nın yaşam öyküsü...
DİB KPSS A Memur Alımı başvuruları sona erdi. Sınav ücretleri 23 Ocak'ta ödeniyor
DİB KPSS A Memur Alımı başvuruları sona erdi. Sınav ücretleri 23 Ocak'ta ödeniyor
Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü: 3 yaralı
Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü: 3 yaralı
Denizli'de borç yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Denizli'de borç yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
TUBİTAK memur, şoför ve tekniker alımı için başvurular başladı! Son başvuru tarihi 24 Ocak
TUBİTAK memur, şoför ve tekniker alımı için başvurular başladı! Son başvuru tarihi 24 Ocak
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul için kar uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul için kar uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Popüler Haberler

GTA 6 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!
Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Üç aylar ne zaman başlıyor? 2020 3 ayların başlangıç tarihi
Zula ve okey oyunları için ücretsiz pepsi kodları
Ece Ronay kimdir? Ece ronay Karpuz şarkısı ve sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 21 Ocak Salı ATV yayın akışı var mı yok mu? Edho bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
0.94 konut kredisi oranı ile konut kredisi yapılandırması yapan bankalar
Salep evde nasıl yapılır? Videolu ev yapımı salep tarifi
2018 2. dönem Buzağı desteği ödemeleri ne zaman, tarih belli mi? Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak, hesaba yattı mı?
Günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Çarşamba - Yıldız falınıza göre bugünki yaşantınızda neler olacak?
Avlu dizisi başlayacak mı? Dizi oyuncusu Ceren Moray açıkladı!
ALES 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ALES sınavı ve başvuru tarihleri
2020 zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli fark ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Günlük burç yorumları 19 Ocak 2020 Pazar - Gündelik hayatınız için yıldız ve astroloji falınız
Hercai Zehra öldü mü, diziden ayrıldı mı? Feride Çetin diziden neden ayrıldı?
Google Adsense kaydı nasıl yapılır? Google Adsense ile para kazanma ve kayıt işlemleri
Kuaförüm Sensin Merve Hasbutcu kimdir? Yeni yarışmacı Merve Hasbutcu hakkında bilgiler
TRT Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi ne zaman başlayacak? Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi konusu ve oyuncuları
Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeniz, Nedim'e savaş açıyor!
Ponzi sistemi nedir? Ponzi sistemini kim bulmuştur? Charles Ponzi kimdir? Ponzi sistemini ne için çıkardı?
Kanalların yayın akışları 21 Ocak Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
50 M2 dizisi 2. sezon çekilecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.