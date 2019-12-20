Eşya Paket Sigortası neleri kapsar, zorunlu mudur?

Evinizi ve eşyalarınızı doğal afetler ve hırsızlık gibi pek çok olay sonrasında korumak için eşya sigortası yaptırabilirsiniz. Eşya paket sigortası zorunlu bir sigorta değildir. Yıllık ücretleri ödenerek eşya paket sigortası yapılabilir. Farklı değerlerde ki eşyalara farklı değerler biçilerek koruma altına alma işlemi sonrasında her türlü afet ve hırsızlık sonrasın zararsız bir şekilde atlatabilirsiniz. Yapılan ödemeler sadece bir yıllık yapılmaktadır. Evinizde 30.000 TL değerinde eşya bulunuyorsa aylık 70-80 TL gibi bir ücret ödeyerek sizde eşyalarınızı garanti altına almış olursunuz.

Eşya paket sigortası kapsamında sunulan teminatlar nelerdir?

Eşyaları koruma altına almada geçerli olan teminatlar şu şekildedir;

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Terör

Sel ve su baskını

Kar ağırlığı,

Dahili su basması,

Fırtına,

Duman,

Yer kayması,

Kara ya da hava taşıtları çarpması,

Hırsızlık,

Dekorasyon masrafları (750 TL),

Yangın mali sorumluluk (Toplam sigorta bedeli için %15’i oranında),

Enkaz kaldırma (Toplam sigorta bedeli için %4’ü oranında),

Cam kırılması (1.000 TL’ye kadar),

Banka konut yardım teminatı olarak sıralanabilir.

Ayrıca eşya paket sigortasının bir diğer güzel tarafı da ev sahibi olmanıza gerek olmayışıdır. Kiracılar da kendi eşyalarını korumak adına bu sigorta türüne başvurabilir.

Öte yandan banka tarafından sunula Konut Yardım hizmetlerinden de hiçbir ek ödeme olmadan faydalanabilirsiniz.

Dahili Su Tesisatı Hizmetleri ( Yılda 3 defaya kadar 600 TL)

Elektrik Tesisatı Hizmetleri (Yılda 3 defaya kadar 600 TL)

Çilingir Hizmeti (İçerdeki kişilerin kurtarılma masrafları dahil yılda 3 defaya kadar 600 TL)

Cam Kırılması Hizmeti (Yılda 3 defayı geçmemek üzere 750 TL)

Hasar Oluşması Halinde Otelde Konaklama Hizmetleri (Maksimum 3 gün ve 4 yıldızlı otel)

Hasar Halinde Konutun Korunması ile birlikte gözetimi (Her seferde 2 günü aşmamak üzere yılda 3 defa)

Konutun Ciddi Hasar Görmesi Halinde Konuta Öngörülmeyen Dönüş (Yılda 1 Defa)

Dereceden Bir Aile Üyesinin Ciddi Hastalığı ya da Ölümü Sonrası Meydana Gelen Seyahat Masrafları Karşılanması (Yılda en fazla 1 Defa)

Diğer Yardım Teminatları (Sağlık Hizmetleri vb.)

Eşya paket sigortası iptali nasıl yapılır?

Eşya paket sigortasını iptal ettirmek istiyorsanız başvuruda bulunduğunuz firma ya da bankayla iletişime geçmeniz gerekmektedir. bu işlem için ya müşteri hizmetlerini aramanız ya da direk şubeye giderek gerekli formları doldurarak iptal işlemini gerçekleştirmiş olursunuz.