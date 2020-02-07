Ülkemizde vatandaşların en çok dert yakındığı konulardan biri olan ekonomik durumlar, her 5 vatandaştan 4'ünü ek iş yapmayı tercih etmesini sağlıyor. Ek iş yapmak isteyen vatandaşların çoğunluğu evden çalışma sistemini tercih ediyor. Evinde, oturduğu yerden para kazanmak isteyen bireyler için bir çok iş imkanı bulunmaktadır. Bunların başında da ataç ve pim paketleme geliyor. Yüzlerce kişinin yaptığı bu iş hem kolay hem de ev ekonomisine katkıda bulunmak için oldukça güzel bir iştir.

Evde Ataç ve Pim Paketleme Yaparak Nasıl Para Kazanılır?

Son yıllarda ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durumlar birçok vatandaşın ek işlere yönelmesini sağladı. Genellikle ek iş

yapmaya karar veren kişiler evlerinden yapabilecekleri işleri tercih ediyorlar. Ek iş yapan kişilerin en çok yöneldiği iş kolu olan ataç ve pim paketleme işi oldukça kolay ve popüler bir iştir. Bu işi yapmak isteyen kişilerin genel itibari ile bir firma ile anlaşarak çalışmaları gerekmektedir. Ataç ve pim paketleme işini yapmak isteyen kişilerin firmalar ile iletişime geçmesi gerekiyor.

Evde Ataç ve Pim Paketleme İş İmkanını Sağlayan Firmalar Nasıl Bulunur?

Firmalar genellikle birlikte çalıştıkları, evlerinde ataç ve pim paketleme işlerini yapan kişilere toplu bir paket gönderimi yapar. Bu işi yaparak para kazanmak isteyen kişiler firmalar ile ilteşime geçtikten sonra onaylandıkları takdirde, anlaşmış oldukları firma tarafından toplu olarak pim ve ataç teslim alır. Firma isteğine göre belirlenmiş olan sayı ve renkteki pim ve ataçları ayırma ve paketleme işlemi yapmaları gerekmektedir.

Dikkat ve sabır isteyen bu iş çalışarak zaman içerisinde oldukça kolay bir hale gelecektir. Ataç ve pimlerin küçük parçalar olması sebebi ile oldukça dikkatli olunması gerekmektedir. Renk ve sayı ayrımı yapıldıktan sonra paketlenmesi gerekmektedir. Bu işi yapan kişilerin firma tarafından belirlenen sürede işi bitirmeleri ve paketlerin teslim edilmesi beklenir. Paketleme işinin özenli ve güzel gerçekleştirilmesi durumunda firma yetkilisi ödeme işlemini gerçekleştirecektir.

Ataç ve Pim Paketleme İşi Nasıl Yapılır?

Firmalar genel olarak bu işi yapan kişilerden günlük olarak 50-60 paketleme işi yapmasını bekler. Fakat bu firmalar arasında değişiklik gösterebilir. Paketlemeler tek renk ve karışık renkli olabilir. Paket içesinde yer alacak pim ve ataç sayısı firma tarafından söylenen sayıda olmalıdır.

Ataç ve Pim Paketleme Yaparak Ne Kadar Para Kazanılır?

Evden ek iş olarak yapılan bu iş için firmalar yapılan paket sayısına göre ödeme yapmaktadır. Ataç ve pim paketleme işi 50-100'erli paketlemeler olarak gerçekleştirilir. 50'li bir paketleme için paket başı 50 kuruş,100'lü paketlemeler için 1 TL kazanç sağlanmaktadır. Günlük 50-60 paketleme yapılması halinde ise aylık ortalama 1000-1200 TL kazanç sağlanması mümkün.