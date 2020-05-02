Evde bakım maaşı alan engellilere 1000 TL sosyal pandemi yardımı verilecek mi? Engelli sosyal yardım başvuru İşlemleri

Devlet korona virüs salgının ekonomik etkilere karşı vatandaşlara maddi desteklerde bulunuyor. Bu yardımlardan biri de engellilere verilen evde bakım maaşıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı olarak yardıma muhtaç kişilere 1000 TL yardımda bulunuyor. Vatandaşlar bu yardıma nasıl başvuru yapacaklarını merak ediyor.

Engellilere 1000 TL pandemi yardımı

Devlet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yardıma muhtaç kişilere 1000 TL sosyal yardımlarda bulunuyor. Bu sosyal yardımlar 3 faza ayrılmıştı. İlk iki fazda bakanlıktan daha önce yardım almış kayıtlı olan kişilere otomatik olarak yapılmıştı. Üçüncü faz yardımları ise korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak sorun yaşayan kişilere yapılacak. Üçüncü faz yardımlarına başvuru yapılması gerekmektedir.

Evde bakım maaşı alanlara korona virüs yardımı

1000 TL pandemi yardımı e-Devlet başvuru işlemleri

Evde bakım maaşları sosyal yardımlar kapsamına girmektedir. Eğer bu kişiler aylık gelirleri belirtilen düzeyin altında ise yardım başvurusu yapabilirler. Bu nokta önemli olan ilk iki faz yardımlarında yararlanmış olmamaktır. 1000 TL yardım başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Evde bakım maaşı alanlar, engelliler, işsizler 1000 TL sosyal yardımlarına başvuru yapabilirler. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılır. E-Devlet sistemine girip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne girin ve burada sosyal yardımlar kısmına girip başvurunuzu yapın.

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