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Evde kal çağrılarını dinlemeyen vatandaşlar Caddebostan sahilini doldurdular

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığın yayınladığı genelge kapsamında yasak konmasına rağmen Kadıköy Caddebostan sahilinde bir çok vatandaş yürüyüş ve spor yapmak için sahil şeritlerini doldurdular.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:00
Evde kal çağrılarını dinlemeyen vatandaşlar Caddebostan sahilini doldurdular

Tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu koronavirüsü salgınıyla ilgili Türkiye'den de kararla birlikte bir dizi tedbirler alındı.

Evde kal çağrılarını dinlemeyen vatandaşlar Caddebostan sahilini doldurdular

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ortak kararıyla sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi sosyal faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara sık sık evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. 

Evde kal çağrılarını dinlemeyen vatandaşlar Caddebostan sahilini doldurdular

Fakat İstanbullular bu çağrılara pek kulak asmadı. Yasak olmasına rağmen Kadıköy Caddebostan sahilinde vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmaya devam ettiler.

Evde kal çağrılarını dinlemeyen vatandaşlar Caddebostan sahilini doldurdular

Sahil şeridine gelerek yürüyüş ve spor yapmak isteyen kimi vatandaşların ise maske takmadıkları da görüldü. 


 

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IstanbulYasakKadıköySporKoronavirüsCaddebostan
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