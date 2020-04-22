Evde kal çağrılarını dinlemeyen vatandaşlar Caddebostan sahilini doldurdular

Tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu koronavirüsü salgınıyla ilgili Türkiye'den de kararla birlikte bir dizi tedbirler alındı.

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ortak kararıyla sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi sosyal faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara sık sık evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı.

Fakat İstanbullular bu çağrılara pek kulak asmadı. Yasak olmasına rağmen Kadıköy Caddebostan sahilinde vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmaya devam ettiler.

Sahil şeridine gelerek yürüyüş ve spor yapmak isteyen kimi vatandaşların ise maske takmadıkları da görüldü.



