Evde pizza nasıl yapılır? Videolu evde pizza tarifi

Pizza yapımının zor olduğunu düşünerek birçok kişi pizzayı dışarıdan sipariş etmektedir. Fakat evde pizza yapmak çok kolay bir işlemdir. Özellikle çocukların en çok sevdiği pizza, bu tarif ile birlikte daha lezzetli hale gelecektir. Nefis yemek tariflerinin yayınladığı tarife göre artık pizzalarınız daha lezzetli olacak. İşte, evde pizza nasıl yapılır sorusunun cevabı…

Malzemeler:

Hamuru İçin:

5 su bardağı un

1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı ılık su

2 su bardağı domates sosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı kekik

Üzeri İçin:

Mozzarella peyniri

Kaşar peyniri

Sucuk

Sosis

Domates kurusu

Mantar

Mısır

Pizza Tepsisi Ölçüsü: 40 cm

Pizzanın hazırlanışı: