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Evde pizza nasıl yapılır? Videolu evde pizza tarifi

Pizza birçok kişinin severek yediği yemekler arasındadır. Her zaman dışarıdan almayı tercih etmeyenler için evde pizza nasıl yapılır sorusunun cevabını sizler için hazırladık. İşte, videolu pizza tarifi…

21 Aralık 2019 Cumartesi 10:18
Evde pizza nasıl yapılır? Videolu evde pizza tarifi

Pizza yapımının zor olduğunu düşünerek birçok kişi pizzayı dışarıdan sipariş etmektedir. Fakat evde pizza yapmak çok kolay bir işlemdir. Özellikle çocukların en çok sevdiği pizza, bu tarif ile birlikte daha lezzetli hale gelecektir. Nefis yemek tariflerinin yayınladığı tarife göre artık pizzalarınız daha lezzetli olacak.  İşte, evde pizza nasıl yapılır sorusunun cevabı…

Malzemeler:

Hamuru İçin:

  • 5 su bardağı un
  • 1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • Yarım yemek kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 su bardağı ılık su

Sosu İçin:

  • 2 su bardağı domates sosu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kuru fesleğen
  • 1 çay kaşığı kekik

Üzeri İçin:

  • Mozzarella peyniri
  • Kaşar peyniri
  • Sucuk
  • Sosis
  • Domates kurusu
  • Mantar
  • Mısır

Pizza Tepsisi Ölçüsü: 40 cm 

Pizzanın hazırlanışı:

  1. Unu yoğurma kabına alarak ve ortasını havuz şeklinde açalım.
  2. Unun ortasına instant maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş bir şekilde ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım.
  3. İnstant maya yerine yarım paket yaş maya da tercih edebilirsiniz.
  4. Yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur elde edelim.
  5. Toparlanan hamurumuzun üzerini streç film örterek yaklaşık 30 dk kadar mayalanmaya bırakalım.
  6. Mayalanan hamurun üzerini açıp un serptiğimiz tezgâha hamuru alalım.
  7. Elimizle yine toparlayıp havasını aldıktan sonra 2 eşit parçaya bölelim.
  8. Eğer ince hamurlu pizza hazırlamak istiyorsanız aynı hamuru 3 parçaya da bölebilirsiniz.
  9. Kestiğimiz parçayı beze haline getirerek un serptiğimiz tezgahta merdane yardımıyla açalım.
  10. Hafifçe un serperek merdaneye yapışmamasını sağlayabilirsiniz.
  11. Açtığımız hamuru pizza tepsisine almadan önce boyutu kontrol edelim.
  12. Açtığımız hamuru unladığımız pizza tepsisine alalım ve etrafını düzeltelim.
  13. Dilerseniz normal fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek veya altına mısır unu serperek de hazırlayabilirsiniz.
  14. Bir çatal yardımıyla hamurumuzun tüm yüzeyine delikler açalım böylelikle hamur pişerken kabarma olmayacaktır.
  15. Pizza tepsisini önceden ısıttığımız 200 derece fırına sürerek hamurumuzu 10 dakika pişirelim.
  16. Hamurumuz pişerken pizzanın sosu için domates sosu, zeytinyağı, kuru fesleğen ve kekiği ekleyerek güzelce karıştıralım.
  17. Yarı pişen hamurumuzu fırından alıp hazırladığımız sosu üzerine bolca sürelim.
  18. Kenarlarına doğru da güzelce sürersek kenarları da daha güzel kızaracaktır.
  19. Domates sosunun üzerine bolca mozzarella peyniri rendesi veya kaşar peyniri rendesini yerleştirelim.
  20. Üzerine tercihe göre dilimlenmiş sucuk, dilimlenmiş sosis, domates kurusu, dilimlenmiş mantar ve mısır tanelerini ekleyebilirsiniz.
  21. Son olarak pizzamızı tekrar fırına sürelim ve 200 derece fırında 20 dakika daha pişmeye bırakalım.
  22. Peynirleri güzel bir şekilde eriyen sucukları sosisleri gayet nefis bir şekilde pişen pizzamız servise hazır hale gelmiştir.

Son Güncelleme: 21.12.2019 11:40
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