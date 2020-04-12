Evdeki evcil hayvan kokusu nasıl geçer, giderilir?

Evcil hayvanların evde beslenmesi son derece keyifli olmasına karşın kimi zamanlar eve sinen kokular rahatsızlık verebilmektedir. İnsanların baktıkları evcil hayvan kokusu pek çok kez ev içerisine sinebilmektedir. Ev içerisinde yaşayan kişiler kokulara alıştıkları için fark etmese bile dışardan gelen kişiler bu kokuyu doğrudan alacaktır.

İlk olarak kokunun kaynağını bulun

Kokulardan kurtulabilmek için ilk iş kokunun kaynağını bulmak olmalıdır. Kokunun kaynağı gizlenmiş bir dışkı olabileceği gibi bazen de yalnızca deri kokusu olabilmektedir. Bunun için kokunun yoğunluğuna ilerleyip eğer dışkı izine rastlamadıysanız ilk iş evleri süpürmek olmalıdır.

Tüyleri ortadan kaldırın

Evcil hayvanınızın evin etrafına dağılan tüylerini temizlemelisiniz. Yüksek emiş gücüne sahip elektrikli süpürge yardımıyla inatlı tüylerden kurtulabilirsiniz. Halılarınızı balkondan çırptıktan sonra evinizi havalandırmanız gerekmektedir. Havalanan ve kokusu giden halılarınızı evinize serebilirsiniz. Kokunun temel kaynağı kedi ve köpeğin sürekli uyuduğu yatak olabilir. Bu durumda yatağı çamaşır makinesine atıp yıkamalısınız.

Koltuk ve halılardaki evcil hayvan kokusu nasıl giderilir?

İlk olarak bir kaseye ılık su doldurup, likit bulaşık deterjanını suya dökün. Özel fırçadan yardım alarak halı ve koltuklarınızı karışımla silip, nemli bezle köpüklü yerleri temizleyin.

Eşyaları yıkayarak temizleyin

Evcil hayvanınızı yıkayın

Kokular evcil hayvan eşyalarınızdan geliyor olabilir. Bunun için oyuncakları yıkamalısınız. Sert plastiklerden yapılan oyuncaklar varsa, bulaşık makinesinde yıkayarak temizleyebilirsiniz. Lavabo içerisinde sıcak suyla ovarak yıkamak da bir seçenektir. Kedi ve köpeğinizin koku kaynağı tuvalet alanı da olabileceğinden bunun için kumu temizleyip, eksilenin yerine yenisini eklemelisiniz.

Ev temizliğinizi düzenli olarak yapıp evcil hayvanınızın eşyalarını temizlemek koku sinmesini engelleyecektir. Bununla birlikte evcil hayvanınızı yıkamak da son derece önemlidir.

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