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Evden çıkmadan gezebilecek 17 sanal müze

Korona virüs nedeniyle insanlar evlerinden çıkamıyor. Bu dönemde yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri sanal müze gezmektir. İşte evden çıkmadan gezebilecek 17 sanal müze.

23 Mart 2020 Pazartesi 17:09
Evden çıkmadan gezebilecek 17 sanal müze

Korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok tedbir alınıyor. Alınan tedbirlerin başına ise vatandaşların zorunda olmadığı sürece evlerinden çıkmaması geliyor. Günlerdir evlerinden çıkmayan vatandaşlar zaman geçirmek için aktivite arıyor.

Bir anda evde kalmak ve dışarı çıkamamak elbette oldukça zor geliyor. Buna karşın insanların evlerinde sıkılmaması için birçok uygulama geliştirilmeye başlandı. Bunlardan biri de sanal müze uygulamasıdır. Evde oturarak sanal olarak gezilebilecek 17 müzeyi sizler için derledik.

Londra ve hatta dünyanın en çok gezilen müzelerinden biri olan British Museum

Londra’ya giderek bu müzeyi gezmeniz neredeyse tüm gününüze alabilir. Ancak sanal turlar sayesinde bu süre oldukça kısalıyor. Ayrıca virüs salgının nedeniyle evde dururken yapılabilecek en iyi turlardan biri British Museum’u gezmek.

Yaklaşık 10 futbol sahası büyüklükte bir alanı kaplayan ve dünyanın en büyük müzesi olan Louvre

Dünyanın en ünlü müzelerinden biri şüphesiz Louvre müzesidir. Müze içerisinde dünyanın en iyi sanatçılarının eserleri yer alıyor. Müzede Apollo Galerisi başta olmak üzere Mısır Antikaları da bulunuyor.

New York’un en ikonik yapılarından olan Guggenheim Müzesi

Frank Lloyd tarafından hazırlanan müzede moden ve çağdaş dönem eserleri ağırlıkla yer alıyor. Müzede sadece New York’un en ikonik müzelerinden değil, dünya çapında ilgi gören müzelerdendir.

Sen Nehri kıyısında konumlanan eski bir tren garı olan Orsay Müzesi

Monet, Degas, Regoir ve Cezanne gibi empresyonist isimler başta olmak üzere müzede birçok sanatçının eseri bulunuyor. Ayrıca bu müzede Rodin ve Gauguin’in heykellerini görebilirsiniz.

1937 yılında Washington’da açılan Amerika’nın ünlü müzelerinden Ulusal Sanat Galerisi

Amerika’nın en ünlü müzesi olan Ulusan Sanat Galerisi’nin içerisinde 2000’den fazla eser yer alıyor. Bu müzeyi gezmek ücretsizdir.

Almanya’nın en büyük müzelerinden biri olan Pergamon Müzesi

Bu müzede Bergama ve Milet’ten getirilen eserler yer almaktadır. Müzede dikkat çeken bir ayrıntıda Anadolu tapınak toplumlarıdır. Müzede Babil İştar Kapısı ve Pergamon Altları yer alıyor.

Hollanda’nın en önemli müzelerinden biri olan Rijksmuseum

Hollanda’nın Altın Çağ sanatçılarından Rembrant ve Jan Vermeer’in eserlerinin bulunduğu müzede dünyanın en büyük koleksiyonlarını görebilirsiniz. Müze Amsterdam’da bulunyor.

Birbirinden özel eserlerinin bir araya geldiği Van Gogh Müzesi

Vincent Van Gogh’un 37 yıl süren hayatında 10 yıl boyunca yaptığı 2000’e yakın eser bu müzede sergileniyor. Van Gogh’un eserleri hayatta olduğu dönemde bir araya getirilememişse de vatandaşı Theo Van Gogh onun eserlerini toplamış ve bu müzeyi hazırlamıştır.

Dönemin en önemli ailelerinden olan Medici ailesinin sanat koleksiyonlarının sergilendiği Uffizi Galerisi

Floransa’da bulunan bu müze Rönesans dönemine ışık tutuyor. Müzede Rönesans dönemi sanatçılarının eserlerine yer verilmiştir.

Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan’da bulunan dünyanın en büyük müzesi Vatikan Müzesi

Dünyanın en büyük müzesi olan müzede dünyanın en önemli heykelleri ve sanat eserleri bulunuyor. Müzeyi gezmek oldukça uzun sürse de buna değer. Müzenin en dikkat çeken yeri Sistine Şapeli’nin tavanı olarak söyleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan en büyük sanat müzesi Metropolitan Sanat Müzesi

İçerisinde iki milyondan fazla eser bulunan sanat galerisinde Pollock, Van Gogh başta olmak üzere birçok ünlü ressamın tablosu da yer alıyor. Ayrıca müzenin girişindeki merdivenlerde müze kadar ünlü.

Dünyanın en eski müzelerinden olan Ermitaj Müzesi

Ermitaj müzesinde 3 milyona yakın sanat eseri bulunmaktadır. Bu rakam Guinnes Rekorlar Kitabında da yer almaktadır. Müzede Barok mimarisi oldukça dikkat çekiyor.

Türkiye’nin ilk panoramik müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi

Müzede Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği an tekrar yaşatılıyor. Top sesleri, mehter marşları o dönemin içine bizleri adeta sokuyor.

Güney Kore’nin en popüler müzelerinden Ulusal Moden ve Çağdaş Sanat Müzesi

Güney Kore’nin moden ve çağdaş müzesi olan müzede farklı dönemlere ait eserler yer alıyor.

Salvador Dali’nin sürrealist eserlerinin sergilendiği Dali Müzesi

Ünlü ressam Salvador Dali’nin müzesi yaşadığı dönemde belediye tiyatro binası olan yer şuan müzedir. Müzede ünlü ressamın 4000 eserden oluşan kendi tabloları yer alıyor.

7’den 70’e herkese hitap eden İstanbul Oyuncak Müzesi

Orta Çağ dönemindeki oyuncaklardan günümüz oyuncaklarına kadar binlerde oyuncağı içerisinde barındıran müze her yaş kesimine uygundur. Müze Göztepe’de yer almaktadır.

Sanayi, ulaşım, iletişim ve endüstri alanlarının tarih boyunca gelişimlerine tanık olabileceğiniz Rahmi Koç Müzesi

Koç müzesi her yıl bünyesine yeni eserler katıyor ve büyümeye devam ediyor. Müzede ayrıca birçok etkinlikte yapılmaktadır. Bu kadar yoğun bir müzeye sanal ortamda rahatlıkla erişebilirsiniz. Müzede sanayi, ulaşım ve endüstri alanında birçok eser bulunuyor.

Son Güncelleme: 23.03.2020 17:09
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