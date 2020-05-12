Eve gelen kargo paketlerine 72 saat dokunmayın

Dünya'yı esir alan koronavirüs ile mücadele sürerken tedbirler kapsamında evlere kapandığımız bu günlerde ihtiyaçlarını internet üzerinden alışverişler yaparak gideren vatandaşları yeni bir tehlike daha bekliyor. Uzmanlar kargo paketleri ile gelebilecek koronavirüs tehlikesine karşı uyarılarda bulunuyor.

İngilterede yapılan araştırmalara göre kargolar aracılığıyla eve gelen paket veya kutuların en az üç gün boyunca açılmaması gerektiği ifade edildi, virüsün bu tip yüzeylerde 72 saate kadar kalabildiği vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 15:26