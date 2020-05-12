Eve gelen kargo paketlerine 72 saat dokunmayın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerde olduğumuz bu süreç'te internet ortamından yapılan alışverişlerde eve gelen kargolarda koronavirüs tehlikesi var mı? Kargolar aracılığıyla eve gelen paketler ne kadar süre bekletilmeli. İşte yapılan araştırma sonrasındaki bulgular..

Eve gelen kargo paketlerine 72 saat dokunmayın
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Dünya'yı esir alan koronavirüs ile mücadele sürerken tedbirler kapsamında evlere kapandığımız bu günlerde ihtiyaçlarını internet üzerinden alışverişler yaparak gideren vatandaşları yeni bir tehlike daha bekliyor. Uzmanlar kargo paketleri ile gelebilecek koronavirüs tehlikesine karşı uyarılarda bulunuyor.

72 SAAT TEHLİKE SÜRÜYOR

İngilterede yapılan araştırmalara göre kargolar aracılığıyla eve gelen paket veya kutuların en az üç gün boyunca açılmaması gerektiği ifade edildi, virüsün bu tip yüzeylerde 72 saate kadar kalabildiği vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 15:26

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