Evi kendiliğinden yanan kadın yetkililerden yardım istedi: Korkuyoruz ama gidecek yerimiz yok

Konya’da eşinden boşanmış ve 23 yaşındaki kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşamakta olan Hatice Aslan, evindeki eşyaların kendiliğinden tutuştuğunu iddia etti. 20 gündür evlerinde yangınlar çıkmaya başladığını açıklayan Aslan, kızının üzerindeki eşyaların yandığını ve evde oldukları anlarda yangınların başladığını konuştu. Aslan ‘’Biz ne yapacağımızı şaşırdık, bize bir çare bulsunlar.’’ sözleriyle yardım istedi.

‘’Korkuyoruz ama gidecek bir yerimiz de yok.’’

Yatacak yataklarının ve eşyalarının da kalmadığını söyleyen Aslan, yanan eşyalarını da çöpe attıklarını belirtti. Aslan, ‘’Böyle bir evde nasıl yaşayalım, korkuyoruz ama gidecek yerimiz yok. Aldığım bin lira maaşla geçinmeye çalışıyoruz.’’ diyerek yetkililere seslendi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 15:28