Evlat nasıl edinilir? Evlat edinmek için şartlar nelerdir?

Ülkemizde binlerce çocuk devlet koruması altındadır. Devlet ise 18 yaşına gelene kadar bu çocuklara bakmakla yükümlüdür. Ancak bazı durumlarda gerekli koşulların sağlanması durumunda çocuk edinme işlemi yapılabilir.

Küçük yaşta annesiz ve babasız büyüyen çocuklar başta psikolojik sorunlar olmak üzere pek çok sorun yaşayabilirler. Bazı aileler sıcak ev ortamlarına bu çocukları alarak onların tüm giderlerini karşılamak adına devlete başvurabilirler. Devlette annesi babası tarafından terk edilen bu çocukları yetiştirmek isteyen ailelere vererek ve takip ederek daha mutlu olmalarına yardımcı olabilir.

Öte yandan çocuk sahibi olamayan ve çocuk sahibi olmayı çok isteyen çiftlerde bulunabilir. Devlette bu durumda kimsesiz çocukları ve evlat sahibi olmak isteyen çiftleri birleştiren bir politika uygular. Bu sayede evlatlık olarak alınan çocuklar o çiftin nüfusuna geçerek tamamen aileden sayılır. Ancak bu durumun uygulanması için anne ve baba adaylarının bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Evlat edinmek isteyenlerde hangi şartlar aranır?

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin en az 5 yıllık evli olmaları şartı eşlerde aranan ilk şarttır. Ayrıca eşlerden birisinin de 30 yaşını geçmiş olması gerekmektedir.

Evlat edinmek isteyen çiftlerin evlatlık olarak alacakları çocuktan en az 18 yaş büyük olmaları gerekmektedir.

Evlatlık olarak alınan çocuk ailenin nüfusuna hemen geçirilmez. Çocuk bir yıl süre ile geçici bakımının sağlanması için ailenin yanına verilir. Bir yıllık süre içerisinde çocuk kaldığı evde bakanlık yetkilileri tarafından sürekli denetlenir.

Devlet denetiminde evlatlık verme işlemi mahkeme kararı ile kesinlik kazanır. Eğer mahkeme çocuğun evlatlık verilmesine hükmederse aile çocuğu diğer nüfustan sildirerek kendi üzerine aldırabilir. Bu işlemden sonra çocuğun kimliğinde evlat edinen anne ve babanın ismi yazar.

Evlat edinmek isteyen aileler gerekli şartları ve belgeleri sağladıktan sonra başvuru yapabilirler. Başvuru sonucunda bu çiftler sıraya alınır. Çiftler sırası geldiklerinde istedikleri özelliklerde 3 çocukla tanıştırılır. Aile bu 3 çocuktan birisini almak zorundadır. Bu 3 çocuk haricinde çiftlere başka çocuk gösterilmez.

Evlatlık işlemlerinde istenilen belgeler nelerdir?