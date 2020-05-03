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Ezan bitene kadar su içilir mi? Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama

Ezana bitene kadar su içilir mi tartışması devam ediyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan açıklama geldi. Nihat Hatipoğlu ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuyla ilgili iki farklı açıklama yapılması ikilime yol açtı. İşte Nihat Hatipoğlu tarafından yapılan o açıklama…

03 Mayıs 2020 Pazar 15:55
Ezan bitene kadar su içilir mi? Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama

Ramazan ayına gireli bir haftayı geçti. Müslümanlar Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiriyor. Ancak her sene olduğu gibi oruç hakkında sorular gündemdeki yerini bu senede korudu. Bu soruların başında oruç nasıl bozulur geliyor.

Son olarak gündeme ezan bitene kadar su içilir mi sorusu geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ancak Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama sonrası kafalar karıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuyla ilgili esas alınacak noktanın imsak saati olduğunu ifade ederek, imsak saatinin gecenin bittiği belirttiğini bu nedenle ezan başladığı esnada su içilmemesi gerektiğini söylüyor. Bunun dışında ezan başladığında ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sorunun olmayacağı da belirtiliyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu konu üzerine yaptığı açıklamada biraz daha esnek cevap verdi. Hatipoğlu, ezan okunurken elinizde su olanları suyu içmelerinde bir sakınca olmadığını söyledi. Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz zamanın saatin olmadığını bu nedenle ufka bakarak sahur yapıldığını ve birkaç dakikalık, saniyelik durumların sorun olmadığını dile getirdi.

Bu iki açıklamanın yanı sıra orucun başlama saati Kur’an-ı Kerim’de şöyle geçer;

“Şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)”

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Son Güncelleme: 03.05.2020 15:55
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