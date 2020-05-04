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Fakirlik belgesi nereden alınır? Fakirlik belgesi ne için ve nerelerde kullanılır?

Maddi darlık içerisinde olan vatandaşlar fakirlik belgesi alabilmektedir. İşte yoksulluk yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı ''Fakirlik belgesi nereden alınır, fakirlik belgesi ne için ve nerelerde kullanılır?'' sorularının yanıtı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:33
Fakirlik belgesi nereden alınır? Fakirlik belgesi ne için ve nerelerde kullanılır?

Maddi yardıma gereksinim duyan vatandaşlar için kamu kurumları tarafından gerekli yardımların yapılabilmesi ve maddi olanak sağlanabilmesi için yoksulluk belgesi düzenlenebiliyor. Fakirlik kağıdı, yeşil kart, belediye yardım kağıdı adı verilebiliyor. Burs; para destekleri hastaneler için sağlık yardımları ve çocuğu okuyan aileler için destek verilebilmesi için bazı belgeler talep edilebiliyor.

Yoksulluk belgesi nedir?

Yoksulluk belgeleri; vatandaşların maddi durumunun yeterli olmadığının belirlenip yazılı evrağa bağlanması işlemidir. Buna göre fakirlik belgesi;

Fakirlik belgesini kimler doldurur?

Fakirlik belgesinin doldurulup onaylanması için gerekli işlemler muhtarlıklar tarafından yapılır. Muhtar, bilgisayar başında belgenin düzenlenmesi için boş bir formu vatandaşlara teslim eder. Talep eden vatandaşlar Mahalle Muhtarlığı’nda belgeyi doldurur ve muhtara imzalatır. Muhtar istediği takdirde belgeyi bilgisayarına aktarıp çıktı alıp imzalayabilmektedir.

Yoksulluk belgesi alma şartları nelerdir?

Yoksulluk belgesi alabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Buna göre başvuru sahibinin;

18 yaşını doldurmuş olması,

Başvuru yapılan muhtarlık il sınırlarında ikamet etmesi,

Geçim sıkıntısı yaşaması,

Gelir düzeyi belgeyi almaya uygun olması gerekmektedir.

Fakirlik belgesi nerelerde kullanılır?

Fakirlik belgesi maddi olanaksızlık yaşandığını belirtmektedir. Kamu kurumlarından talep edilmesi halinde belge gösterilebilmektedir. Zor şartlar altındaki vatandaşlara yapılan eğitim, yakacak, gıda, sağlık yardımı, giyim ve nakit para yardımları belgenin olmaması halinde yapılabiliyor. Yıl içinde maaş bağlanan vatandaşlar için 680 TL ödeme yapılmaktadır. Bu süreçte fakirlik belgesi;

1. Muhtaçlık maaşı için başvuru yaparken,

2. Çeşitli vakıf ve deneklere sunulabilir,

3. Çocuğu okuyan ailelere verilen burslar için kullanılabilir,

4. Diğer kamu ve özel kuruluşların nakit yardımlarında gösterilebilmektedir.

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 15:33
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