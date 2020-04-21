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Fındık kaç lira? 22 Nisan Çarşamba fındık borsası fındık fiyatları

22 Nisan Çarşamba fındık borsası fındık fiyatları hakkında araştırma yapan binlerce kişi ''Fındık kaç lira?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte il il güncel fındık fiyatları.

21 Nisan 2020 Salı 18:59
Fındık kaç lira? 22 Nisan Çarşamba fındık borsası fındık fiyatları

Karadeniz’de en fazla öne çıkan ürünler arasında yer alan fındık, hafta ortasında da ilgi odağı haline geldi. Fiyatları ile üretici, alıcı ve tüketicileri yakından ilgilendiren ürünlerin ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Bu süreçte ‘’Serbest piyasadaki fındık fiyatları ne kadar, fındık fiyatlarında son durum ne?’’ sorularının yanıtı Google’da merak ediliyor. Fiyatlarla üretici ve alıcıları araştırılırken, 22 Nisan Çarşamba güncel fındık fiyatları ortaya çıktı.

22 Nisan Çarşamba güncel fındık fiyatları

Trabzon Fındık Fiyatları: 18.65-19.45 TL

TMO Fındık Fiyatı: 16.50-17.00 TL

Akçakoca Fındık Fiyatları: 16.00-18,82 TL

Çarşamba Fındık Fiyatları: 15.09-19,25 TL

Düzce Fındık Fiyatları: 16.00-19.25 TL

Fatsa Fındık Fiyatları: 19.00-20.25 TL

Giresun Fındık Fiyatları: 18.39-21.50 TL

Kocaeli Fındık Fiyatları: 15.50-15.50 TL

Ordu Fındık Fiyatları: 18.00-19.45 TL

Sakarya Fındık Fiyatları: 16.00-19.40 TL

Samsun Fındık Fiyatları: 16.50-20.00 TL

Terme Fındık Fiyatları: 16.70-20.00 TL

Ünye Fındık Fiyatları: 16.50-20.25 TL

Zonguldak Fındık Fiyatları: 16.00-19.00 TL

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Son Güncelleme: 21.04.2020 19:21
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