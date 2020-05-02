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Fitre kimlere verilmez? Diyanet 2020 fitre ne kadar, ne zaman verilir?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber fitrenin kimlere verilip kimlere verilmeyeceği araştırılmaya başladı. Diyanet, 2020 fitre ne kadar, ne zaman verilir diye soranlar için açıklama yaptı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:34
Fitre kimlere verilmez? Diyanet 2020 fitre ne kadar, ne zaman verilir?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber kimlere fitre verilip kimlere verilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, fitrenin kimlere verileceğini açıkladı. 24 Nisan’dan itibaren Ramazan başladı ve 23 Mayıs’ta son bulacak. Ramazan ayında ibadete önem verenler, fitle konusuna da ağırlık vermeye başladı.

Fitre Nedir?

Fıtır sadakası (sadaka-i fıtır) halk arasında fitre olarak bilinmektedir. Fitre, insan olarak dünyaya gelmenin ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslüman’ın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslüman’a fitrenin gerektiğini ifade etmiştir.

2020 Fitre Ne Kadar?

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Fıtır Sadakası, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor.  Fıtır sadakası, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak hesaplanır. 2020 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede fitre, 27.00 TL olarak belirlenmiştir.

Kimlere Fitre Verilir?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilmektedir. Bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

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Son Güncelleme: 02.05.2020 23:34
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