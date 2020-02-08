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Gaziantep'te kaçakçılara vurgun! Kaçak sigara operasyonunda 2 bin 150 paket sigaraya el konuldu

Bugün Gaziantep'te gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonla kaçakçılara vurgun yapıldı. Kaçak sigara operasyonunda 2 bin 150 paket sigaraya el konulduğu öğrenildi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 13:16
Gaziantep'te kaçakçılara vurgun! Kaçak sigara operasyonunda 2 bin 150 paket sigaraya el konuldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün kaçakçılık yapan kişilere yönelik aldığı ihbarla harekete geçerek kaçak sigaraya yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında merkez ilçe olan Şahinbey'de siyah poşetlerle hareket halinde olan bir kişiye müdahele edildi. Siyah poşetleri taşıyan şahsın torbalarında toplamda 650 paket kaçak sigara bulundu.

Diğerekipler ise Şehitkamil ilçesinin Acarsan uygulama bölgesinde bir araca müdahale ettiler ve bu araçtan da 1500 paket kaçak sigara çıkarıldı. Toplamda 2 bin 150 paket sigaranın gümrükten kaçırılarak şehre sokulduğu öğrenilirken, yakalanan kaçakçılarla ilgili olarak adli işlemler başlatıldı.

Son Güncelleme: 08.02.2020 13:16
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