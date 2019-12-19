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Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?

Gelir testi başvurusu, Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödenmeye başlanmadan önce mutlaka yaptırılması gereken bir testtir. Peki Genel Sağlık Sigortası için gereken gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur? İşte gelir testi hakkındaki tüm ayrıntılar..

19 Aralık 2019 Perşembe 16:51
Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?

Genel Sağlık Sigortası 2012 senesinden bu zamana kadar uygulanmakta olan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısa adı ile GSS her vatandaşın sağlık hizmetlerinden aynı ölçüde faydalanmasını sağlamaktadır. Henüz çalışmayan SGK kapsamında gelir ya da aylık almayan çocuklar 18 yaşlarını, liseye gidenler 20 yaşlarını, üniversiteye gidenler ise 25 yaşını tamamlayarak ailesinin bakmakla sorumlu olduğu kişiler kapsamından çıkan herkes GSS primi ödemek durumundadırlar. GSS primlerinin ödenmeye başlamasından önce gelir testi başvurusu yapılması da gerekmektedir.

Gelir testi, GSS bünyesinde vatandaşların prim ödeyip ödemeyeceklerine, ödeyeceklerse ne kadar ödeme yapacaklarını belirleyen bir işlem olarak görülmektedir.

Gelir Testi Başvurusu Nereye Yapılır?

 Vatandaşlar primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla yine bu kurum üzerinde yapacaklarını düşünürler. Ancak gelir testi başvuruları SGK kapsamında yapılmamaktadır. Gelir testi yaptırmak için bağlı bulunan kaymakamlıklara gidilmesi gerekmektedir. Gelir testi yaptırmak isteyenlerin ikametgah adreslerinin bulunduğu en yakın bölgedeki kaymakamlık üzerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmeleri ve ilgili formu doğru ve tam bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Sonrasında bu formlar değerlendirmeye alınır ve kişilerin ne kadar SGK primi ödeyecekleri belirlenir.

Gelir Testi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Az önce de açıkladığımız gibi gelir testi başvurularının kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılabilmektedir. Buraya gidilmesi sonrasında verilen formlar kapsamında evin oda sayısı, ısınma yöntemi, kira tutarı ve tüketilmekte olan yiyecek içeceklerin yanı sıra diğer bilgilerin de belirtilmesi istenmektedir. 

Gelir Testi Başvurusu İçin Gereken Belgeler

Gelir testi için kişilerin yanlarında TC kimliklerini ve fotokopisini, 2 adet vesikalık fotoğraflarını getirmelidirler. Bunun dışında doldurulması için verilen formun da teslim edilmesi yeterli olmaktadır.

Gelir Testi Her Sene Yapılır mı?

GSS tescili yapılması sonrasında 90 günde bir veriler otomatik olarak yenilenmektedir. Güncelleme yapılması sonrasında durumu değiştiği anlaşılan kişilerin, ödeyecekleri prim miktarları yeniden belirlenmektedir. Bu bağlamda yeniden gelir testi yapılmasına gerek yoktur. Sistem üzerinden işlemler kendiliğinden yapılmaktadır.

GSS Gelir Testi Yaptırdıktan Sonra Ne Yapılmalı?

Gelir testinin yaptırılması sonrasında sonucun çıkması beklenmelidir. Testin sonucu çıktıktan sonra kişilerin ne kadar prim ödeyecekleri belirlenmektedir.

Son Güncelleme: 19.12.2019 16:51
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