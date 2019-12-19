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Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?

Genel Sağlık Sigortası ülkemizde kullanılmaya başlandığından beri pek çok vatandaş tarafından merak edilmektedir. Merak edilenler arasında ise gelir testi nedir, ne demektir., gelir testi ne işe yarar ve kimler gelir testi yaptırmalıdır başlıkları bulunmaktadır. Gelir testine dair tüm bilgiler.

19 Aralık 2019 Perşembe 17:52
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde kullanılmaya başlanan Genel Sağlık Sigortası pek çok insanın sağlık hizmetlerinden yararlanması için hükümet tarafından onaylanmıştı. GSS sayesinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilen vatandaşlar gelirlerine göre prim ödeyerek veya gelirleri azsa hiç ücret ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

SGK gelir testi ne işe yarar, neden yapılır?

SGK’dan aylık alanlar, başka kişiler üzerinden sağlık yardımlarından yararlananlar herhangi bir prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Sigortalı olan çalışanların ise prim ücretleri maaşları üzerinden tahsis edilmektedir. Bu vatandaşlar hariç diğer tüm vatandaşların genel sağlık sigortalarını yaptırmaları zorunlu olduğu için SGK bu vatandaşları GSS sistemine otomatik olarak almaktadır. SGK kurumu otomatik olarak GSS sistemine aldığı her vatandaşa bir tebligat göndererek bir ay içerisinde gelir testi yaptırmalarının zorunlu olduğunu belirtir. Eğer aileler gelir testlerini yaptırmazlarsa GSS sisteminin mevcut olan en üst miktarından primleri belirlenir ve o ücreti ödemek zorunda olurlar. Bu sebepten dolayı gelen tebligat sonucuna göre gelir testi yaptırmak önemli bir işlemdir.

Kimler gelir testini yaptırmak zorundadır?

SGK kaydı bulunmayan herkes gelir testi yaptırmak zorunda olanlardır. Çalışmayanlar, SGK’dan herhangi bir aylık almayanlar, çocuklar lise öğrenimini sürdürüyor, 20 yaşında ve üniversite eğitimi alıyorlarsa yani yükseköğretim eğitimindelerse ve 25 yaşını doldurmamışsa ve ailesine bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünden çıkan kişilerin gelir testi yaptırmaları SGK tarafından zorunlu kılınmıştır.

Gelir testi neye göre yapılır?

Gelir testi adından da belli olduğu gibi aile fertlerinin toplam gelirine göre hesaplanmaktadır. Evde sadece bir çalışan varsa prim çıkmazken hane içerisinde yüksek gelirli kişiler varsa prim ödemesi çıkma ihtimali yüksek olacaktır.

Gelir testi emekliliği etkiler mi?

SGK gelir testi yaptıran insanlar aynı araç sahiplerinin araçlarına kasko yaptırdığı gibi sağlık hizmetlerinden yaralandığı süre boyunca para öder. Kişilerin her ay bu primi ödemesi zorunludur. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak veya yararlanmamak yine kişiye bağlıdır. Gelir testi sonrasında çıkan prim ücretleri ise emekliliğe herhangi bir fayda sağlamamaktadır.

Gelir testi yaptırmak zorunlu mudur?

Gelir testi yaptırmak zorunlu değildir. Ancak gelir testi yaptırmayan kişiler GSS sistemi içerisinde mevcut olan en yüksek prim ödemelerine tabi tutulurlar. Aylık geliri düşük olan vatandaşların özellikle gelir testi yaptırmalarında fayda vardır. Yoksa ciddi borçların altına girebilirler.

Son Güncelleme: 19.12.2019 17:52
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