Gelir testi sonuçlarına nasıl, nereden itiraz edili? Gelir testi itiraz süreci

İkamet edilen bölge içerisinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunulması halinde gelir testi yapılabilmektedir. Ancak bazı zamanlarda vatandaşların beklediği sonuçlardan çok daha farklı gelir testi sonuçları çıkabilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası, vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabilmelerini sağlayan bir sigorta olarak görülmektedir. Genel Sağlık Sigortasının alınabilmesi için gelir testi başvurusunda bulunulması ve gelire göre duruma göre bir miktar prim ödeyerek duruma göre ise hiç prim ödemeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanılabilmektedir.

Gelir Testi Sonucuna İtiraz Edilebilir mi?

Genel Sağlık Sigortası için yapılan gelir testi başvurusunda gelirin yüksek çıkması durumunda primlerin de yüksek tutardan ödenmesi talep edilmektedir.

Genel Sağlık Sigortasından ücretsiz bir şekilde faydalanmak isteyen kişilerin gelir testi yaptırmaları ve çıkan sonuca göre asgari ücretin 1/3’ünden daha az gelire sahip olunduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Gelir testi sonucunun yanlış olduğunun düşünülmesi halinde de itiraz edilebilmesi mümkün olmaktadır.

Gelir Testi Sonucuna Nasıl İtiraz Edilir?

Gelir testi sonucuna itiraz edilebilmesi için sonucun çıkmasından itibaren 15 gün içerisinde testin yapıldığı vakfa itirazda bulunulması gerekmektedir. İtirazlar Kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmaktadır. 15 gün içerisinde itiraz etmeyenlerin gelir testi sonuçları kesinlik kazanmaktadır.