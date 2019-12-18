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Gelir testi sonucu ne zaman, kaç günde belli olur? Gelir testi sonuç sorgulama ve öğrenme

GSS uygulamaları için gelir testi sonucu ne zaman, kaç günde belli olur? Gelir testi sonuç sorgulama ve öğrenme işlemlerine ilişkin ayrıntıları içeriğimizde derledik.

18 Aralık 2019 Çarşamba 15:20
Gelir testi sonucu ne zaman, kaç günde belli olur? Gelir testi sonuç sorgulama ve öğrenme

Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe girerek bütün vatandaşları etkileyen Genel Sağlık Sigortası’ndan herhangi bir sigorta koluna bağlı olmayanlar yararlanmak zorundadır. Bu sistemden yararlanılabilmesi için bazı prosedürlerin takip edilmesi gerekiyor. GSS’den faydalanabilmek için öncelikle gelir testi yaptırmanız gerekmektedir.

GSS sorgulama işlemi nasıl yapılır?

GSS, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık yardımından yararlanabilmesi için yürürlüğe giren bir sistemdir. 1 Ocak 2012 yılı itibariyle zorunlu olarak uygulanan GSS, vatandaşların bütün sağlık hizmetlerinden yararlanmasını amaçlamaktadır. 18 yaşından büyük, çalışmayan veya herhangi bir sigorta koluna bağlı olmayan vatandaşların GSS primi ödemesi gerekmektedir. Bu bağlamda gelir testi yaparak vatandaşların aylık gelir durumu belirlenir. Asgari ücretin 3/1’inden daha fazla geliri olan vatandaşların prim ödemesi zorunludur.

GSS kapsamında olmayan ancak hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlara gelir testi uygulanır. Gelir tespitinde; hane halkı içerisinde bulunan kişi sayısı değerlendirmeye alınır ve aile fertlerinin  prim ödeyip ödeyemeyeceğine hükmedilir.

Gelir testi sonucu nasıl öğrenilir?

Gelir testi sonucunu https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-gelir-testi-sonucu-sorgulama adresinden öğrenebilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet’e giriş yaparak sorgulama sayfasına yönlendirilirsiniz.

Gelir testi sonucu nasıl belli olur?

Gelir testi ortalama 15 gün içerisinde sonuçlanır. Kimi zamanlarda sistemde yaşanan yoğunluklar gerekçesiyle sonuçlar 1 ayı bulabilir.

‘’Gelir testi bulunamamıştır’’ nedir?

Gelir testi yaptırmamış veya henüz gelir testi sonucu açıklanmayan kişiler ‘’gelir testi sonucu bulunamamıştır’’ ibaresiyle karşı karşıya kalırlar.

Son Güncelleme: 18.12.2019 15:20
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