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Gelirsizlik belgesi nedi, nereden nasıl alınır? E-Devlet üzerinden gelirsizlik belgesi nasıl alınır?

Devlet herhangi bir geliri olmayan kişilere maddi yardımda bulunur. Bu yardımlara başvuru yapabilmek için kişinin gelirsizlik belgesi alması gerekmektedir. Peki gelirsizlik belgesi nedir, nereden alınır, alma koşulları nelerdir? İşte detaylar.

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:57
Gelirsizlik belgesi nedi, nereden nasıl alınır? E-Devlet üzerinden gelirsizlik belgesi nasıl alınır?

Gelir belgesi sigortalı bir çalışanın aylık gelir durumunu listelendiği belgedir. Devlet iş bulamayan kişilere iş bulana kadar belli yardımlarda bulunur. Ancak bu yardımlardan yararlanmak için kişinin gelir belgesiz olması gerekmektedir. Bir kişinin gelir belgesinin olmaması aylık düzenli bir kazancının olmadığını kanıtlar.

Gelir belgesi nedir?

Gelir belgesinin hazırlanma sebebi aslında bir işte çalışmayanların ve hiçbir geliri olmayanların devlet yardımlarından yararlanmasını içindir. Gelir belgesi kişilerin gelir durumlarını belirten belgedir. Gelir belgesiz olan kişilere devlet veya bazı kurumlar maddi yardımlarda bulunur. Özellikle öğrencilerin burs alabilmesi için gelir belgesiz olması şartı aranmaktadır.

Düzenli bir geliri olmayıp yardıma ihtiyacı olan kişilere bazı kurum ve kuruluşlar tarafından maddi destek sağlanır. Ancak yardıma muhtaç kişilerin bu yardımlardan faydalanabilmesi için gelir belgesiz olması gerekmektedir. Gelir belgesinin istenme sebebi ise yardıma alacak kişinin hiçbir gelirinin olmadığını kanıtlamak içindir.

Gelir belgesi nereden alınır?

Devlet ve bazı kurumların yardıma muhtaç kişilere verdiği maddi yardımlardan yararlanmak için gelir belgesini bu kurumlara sunması gerekiyor. Vatandaşların aklındaki soru ise gelir belgesi nereden alınır oldu. Gelir belgesini almanın iki yolu vardır.

Bu yollardan ilki e-Devlet üzerinden geçer. Yardım almak isteyen kişiler e-Devlet üzerinden gelir belgesi sorgulaması yaparak belgeyi alabilirler. İkinci yol ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek bu belgeyi almaktır.

E-Devlet üzerinden gelirsizlik belgesi nasıl alınır?

Gelirsizlik belgesini e-Devlet üzerinden almak oldukça kolay ve zahmetsiz bir yoldur. Bu nedenle en çok tercih edilen yol e-Devlet’tir. E-Devlet sistemine kayıtlı olan kişiler sisteme giriş yaparak gelirsizlik belgesi sorgulama yaparak belgenin barkotlu çıktısını alabilirsiniz. Sistem üzerinden alınan bu belge resmi bir belgedir. E-Devlet gelirsizlik belgesi almak için https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu?barkodlu=BelgeOlustur

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gelirsizlik belgesi nasıl alınır?

E-Devlet sistemine kayıtlı olmayan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il ve ilçelerde bulunan müdürlüklerine giderek belgeyi almaları mümkündür. Gelirsizlik belgesini almak için kimlik belgesiyle kurumlara giderek başvuru yapabilirsiniz. Ancak bu işlem biraz uzun sürebilir çünkü SGK oldukça yoğun bir kurumdur. Bu işlemi almanın en kısa yolu yine e-Devlet sistemidir.

Gelirsizlik belgesi alma koşulları nelerdir?

Yardıma muhtaç ve aylık düzenli bir geliri olmayan kişiler gelirsizlik belgesiyle yardım veya burs başvurularına başvurabilir. Ancak gelirsizlik belgesini almak için hiçbir işte çalışılmaması ve herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir. Bir geliri olan kişiler gelirsizlik belgesi alamaz.

Gelirsizlik belgesi olan kişiler devlet veya bazı kurumlardan maddi yardım alabilir. Özellikle öğrenciler burs alabilmek için başvurduğu kurumlara bu belgeyle başvurmalıdır. Gelirsizlik belgesinin üzerinde kişinin kimlik bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca belge üzerinde kişinin hiçbir gelirinin bulunmadığı da belirtilmektedir.

Gelirsizlik belgesi olan kişiler burs veya maddi yardım veren kurumlara başvurarak maddi yardım alabilirler. Ancak başvuru sırasında gelirsizlik belgesinin yanı sıra kurumların istediği bazı evraklar istenmektedir. Bu belgelerinde başvuru sırasında unutulmaması gerekmektedir.

Son Güncelleme: 13.02.2020 14:55
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