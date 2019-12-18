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Gelirsizlik belgesi nedir, ne işe yarar? Gelirsizlik belgesi nereden, nasıl alınır?

Yardıma muhtaç vatandaşlar, bir kurumdan yardım alabilmek için gelirsizlik belgesine ihtiyaç duymaktadır. Bu belge hakkında bilgisi olmayan kişiler gelirsizlik belgesi nedir, ne işe yarar ve gelirsizlik belgesi nereden, nasıl alınır sorularının yanıtını arıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

18 Aralık 2019 Çarşamba 17:26
Gelirsizlik belgesi nedir, ne işe yarar? Gelirsizlik belgesi nereden, nasıl alınır?

Türkiye’de işsizlikle mücadele eden birçok kişi bulunmaktadır. Yardıma muhtaç kişiler yardım kuruluşlarından para yardımı ya da burs alabilmektedir. Bu yardımı alabilmek için ise gelirsizlik belgesine ihtiyaç duyulur. Gelirsizlik belgesi, kişinin hiçbir gelirinin olmadığını belgeler.

Gelirsizlik belgesi nedir?

Gelirsizlik belgesi kişinin çalışmadığına, hiçbir gelirinin olmadığına ve sigortasının olmadığını kanıtlayan bir belgedir. Para yardımı, kredi ve burs gibi konulardan yararlanabilmek için kişinin bu belgeye ihtiyacı vardır. Özellikle bir kurumdan burs almak isteyen öğrenciler bu belgeye ihtiyaç duyar. Bu belge ile burs hakkının suiistimal edilmesinin önüne geçilir. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarda bir kurumdan yardım alabilmek için bu belgeyi almak zorundalardır.

Gelirsizlik belgesi nasıl alınır?

Gelirsizlik belgesi iki farklı şekilde alınabilmektedir.

İlk yolu, e-devlet üzerinden bu belgeyi almaktır. https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu?barkodlu=BelgeOlustur adresine girerek T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

İkinci yol ise Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak bu belgeyi temin edebilirsiniz. Başvuru yapmak için kimliğinizin yanınızda olması yeterlidir.

Son Güncelleme: 18.12.2019 17:26
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