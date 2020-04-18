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Genç doktorun acı ölümü! kendini hastalarına adamıştı

Kendini hastalarını iyileştirmeye adayan ve hayatındaki hemen hemen tüm zamanı hastane veya ambulans'ta geçiren genç doktor evinde ölü bulundu.

18 Nisan 2020 Cumartesi 12:25
Genç doktorun acı ölümü! kendini hastalarına adamıştı

Güney Galler'de iki yıldır sağlık görevlisi olarak çalışan, hayatının hemen hemen tüm zamanın hastane ve ambulansta geçiren Charlotte Cope isimli kadın genç doktor evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

23 yaşındaki Charlotte, Pazartesi günü vardiyasını bitirdikten sonra Rhondda Vadisi'ndeki evinde ölü bulundu. 999 çağrısının ardından acil servis meslektaşları adresine gönderildi.

Hayatını kaybetmeden sadece günler önce, sosyal medya hesabından insanları evde kalmaya çağırmış ve birlikte çalıştığı cesur arkadaşlarından övgüyle bahsetmişti.

23 yaşındaki Cope, Instagram hesabından günler önce yaptığı paylaşımda, arkadaşlarını ve ailesini özlediğini, yeniden spor salonuna gitmeyi iple çektiğini ve özgürlüğü özlediğini dile getirmişti.

Tüm dünyaya yayılmış ve hayatı felç etmiş olan corona virüs salgınınıa rağmen pozitif kalmaya ve olumlu düşünmeye çalıştığını söyleyen Charlotte, tüm vaktini ihtiyacı olanlara yardım etmeye adadığını belirtmişti.

Arkadaşı ve meslektaşım Connor Quinn, Cope'u 'tanıyan herkesin çok sevdiği ve gurur verici bir sağlık görevlisi' olarak nitelendirdi.

Sosyal medya paylaşımıyla arkadaşını anan Connor, 'Charlotte Louise Cope, yakın arkadaşım ve meslektaşım, 12 Nisan 2020'de 23 yaşlarında çok erken trajik bir şekilde hayata veda etti.' ifadelerini kullandı.

Connor, "Onu tanıyan herkes tarafından hayranlık duyulan, umut vadeden ve gururlandıran sağlık görevlisi... Dünyanın yükünü küçük omuzlarında çok uzun süre sessizce taşımıştı." diyerek sözlerini sürdürdü.

“İçimizi ısıtan doğası, etrafındaki herkes tarafından hissedilebilirdi, bu onu daha da özel hale getirdi."

"Sanırım kalbimizin kırıldığını ve harap olduğumuzu söylediğimde tüm arkadaşları ve meslektaşları adına konuşuyor olacağım" diyen Connor sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz seni şimdiden çok özledik ve seviyoruz."

Galler Ambulans Servisi genel müdürü Jason Killens ise şunları söyledi: 'Pazartesi akşamı sağlık görevlilerinden birinin aniden yaşamını yitirdiğini üzüntüyle bildiriyoruz.

'Gelli merkezli Rhondda Cynon Taf'tan Charlotte Cope, 2018'de sağlık görevlisi olarak çalışmaya başlayan, Galli Ambulans Hizmeti ailemizin çok sevilen bir üyesiydi.

“Charlotte'ın ailesini, bu zor zamanları boyunca desteklediğimizi ve üzüntülerini paylaştığımızı bildirmek istiyoruz."

"Charlotte'ın kuruluşumuzdaki meslektaşları için de destek düzenlemeleri yapılıyor. Charlotte'ın ailesinin bu üzgün ve zor zamanda mahremiyetlerine saygı duymamızı rica ediyoruz."

Henüz 23 yaşında olan sağlık görevlisi Charlotte'ın neden yaşamını yitirdiği, corona virüsle ilgisi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Son Güncelleme: 18.04.2020 13:25
Anahtar Kelimeler:
Genç DoktorGallerCharlotte Cope
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