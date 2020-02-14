Gittigidiyor 14 Şubat 2020 sevgililer günü indirim fırsatları

Sevgililer Günü için hediye almak isteyen vatandaşlarımız kampanyalı ürünlere bakarken, Gitti Gidiyordan Sevgililer Günü için büyük indirim fırsatı geldi. İşte, Gitti Gidiyor 14 Şubat 2020 sevgililer günü indirim fırsatları...
Sevgililer Günü kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar için yapılan alışveriş üzerine kartlarına gelecek olan puanlar 20 Şubat 2020 tarihinde World Kart'lara yüklenecektir.
World Kart'a yüklenecek olan puanar 1 Mart 2020 tarihine kadar geçerli olarak kullanıma açık olacaktır.
Son Güncelleme: 14.02.2020 15:17