Gittigidiyor 14 Şubat 2020 sevgililer günü indirim fırsatları

Sevgililer Günü için hediye almak isteyen vatandaşlarımız kampanyalı ürünlere bakarken, Gitti Gidiyordan Sevgililer Günü için büyük indirim fırsatı geldi. İşte, Gitti Gidiyor 14 Şubat 2020 sevgililer günü indirim fırsatları...

Gitti Gidiyor, Sevgililer Günü için Yapı Kredi Bankası ile anlaşma yaparak kısa süreli bir kampanya başlattı. Yapı Kredş World'e özel sunulacak olan kampanya 1 Şubat 2020 tarihinde başladı 15 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Kampanya içeriğine bakacak olursak, World Kart sahipleri 75 TL'ye ladar puan kazanacaklar.

Sevgililer Günü kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar için yapılan alışveriş üzerine kartlarına gelecek olan puanlar 20 Şubat 2020 tarihinde World Kart'lara yüklenecektir.

World Kart'a yüklenecek olan puanar 1 Mart 2020 tarihine kadar geçerli olarak kullanıma açık olacaktır.