Göbeklitepe nerededir? Göbeklitepe gerçek hikayesi

Netflix’te yayınlanan Atiye dizisinin Göbeklitepe’de geçmesi üzerine aslında büyük bir öneme sahip olan Göbeklitepe seyircilerin araştırma konusu oldu.
Bulunan tapınakta birçok figür ve kabartma bulunmaktadır. Birçok ilke ev sahipliği eden Göbeklitepe aynı zamanda tarım faaliyetlerinin yapıldığı ilk bölgedir. Bu bölgenin keşfedilişi ise bir köylünün tarlasını sürerken bulduğu heykelleri müzeye götürmesiyle başlar. Müze heykelleri önemsiz görerek kaldırır ancak sonra heykellerin önemi anlaşıldığı zaman bölge kazılmaya başlanmıştır.
İnsanlık tarihi için çok önemli bir bölge olan Göbeklitepe, insanlığın tarih öncesi çağlarda yaşamı hakkında birçok bilgi vermiştir. 2019 yılı Göbeklitepe yılı kabul edilmiştir.