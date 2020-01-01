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Göbeklitepe nerededir? Göbeklitepe gerçek hikayesi

Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin çekimleri Göpeklitepe’de gerçekleştirilmişti. Dizinin izleyicilerinin en çok araştırdığı soru “Göbeklitepe nerededir?” Oldu. İşte en önemli tarihi alanlardan birisi olan Göpeklitepe’nin gerçek hikayesi..

01 Ocak 2020 Çarşamba 17:25
Göbeklitepe nerededir? Göbeklitepe gerçek hikayesi

Netflix’te yayınlanan Atiye dizisinin Göbeklitepe’de geçmesi üzerine aslında büyük bir öneme sahip olan Göbeklitepe seyircilerin araştırma konusu oldu.

Göbeklitepe dünyanın en eski dini tapınma merkezidir. Aynı zamanda 2018 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunmaktadır. Göbeklitepe12 bin yıl öncesine giden uzun bir geçmişe sahiptir. 1995 yılında arkeolog Klaus Schmidt’in 20 yıl süren kazıları ile kazı alanının büyük bir kısmı açılmış ve ortaya dünyanın en eski tapınağı çıkmıştır. Bulunan buluntular Neolitik Çağ hakkında birçok bilgiye kavuşturmuştur.

Bulunan tapınakta birçok figür ve kabartma bulunmaktadır. Birçok ilke ev sahipliği eden Göbeklitepe aynı zamanda tarım faaliyetlerinin yapıldığı ilk bölgedir. Bu bölgenin keşfedilişi ise bir köylünün tarlasını sürerken bulduğu heykelleri müzeye götürmesiyle başlar. Müze heykelleri önemsiz görerek kaldırır ancak sonra heykellerin önemi anlaşıldığı zaman bölge kazılmaya başlanmıştır.

İnsanlık tarihi için çok önemli bir bölge olan Göbeklitepe, insanlığın tarih öncesi çağlarda yaşamı hakkında birçok bilgi vermiştir. 2019 yılı Göbeklitepe yılı kabul edilmiştir.

Son Güncelleme: 01.01.2020 17:25
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