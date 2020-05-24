Görenler şaşırdı! 15 Temmuz şehitler köprüsünde hareketli anlar!

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan İstanbul'da trafiğinde olmaması sebebiyle Son uyanış isimli filmin bazı sahneleri çekildi. İşte o görüntüler..

Görenler şaşırdı! 15 Temmuz şehitler köprüsünde hareketli anlar!
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Korona virüs ile mücadele kapsamında normal hayata geçiş için düğmeye basıldığı bu günlerde sinema sektörüde bu kapsamda film çekimlerine başladı.

Bu kapsamda korona tedbirleri sebebiyle daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki "Son Uyanış" filmi için ilk çekimler yapıldı.

Filmin bazı sahnelerinin çekimi için 15 temmuz şehitler köprüsü kullanıldı.

TÜM YÜZEYLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Sahnelerin çekimi esnasında sıkı tedbirlerin alıdığı köprüde profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.

PANDEMİ EKİBİ HAZIR BULUNDU

Özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personelinin hazır bulunduğu çekimlerde kurallara uyulmasından sorumlu "Pandemi Ekibi" de denetim yaptı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 15:50

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