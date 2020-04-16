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Grafiti sanatçısı Banksy sokak sanatını evinin banyosuna taşıdı

Dünyaca ünlü grafiti sanatçısı Banksy, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayınca sokak sanatını evine taşıdı.

16 Nisan 2020 Perşembe 14:56
Grafiti sanatçısı Banksy sokak sanatını evinin banyosuna taşıdı

Sokak sanatının dünyaca ünlü isimlerinden biri olan grafiti sanatçısı Banksy, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde yapmaya başladı.

Grafiti sanatçısı Banksy sokak sanatını evinin banyosuna taşıdı

Sanatını eve taşıyarak evinin duvarlarını boyayan sanatçı eşinin bu duruma çok kızdığını da söyledi.

Grafiti sanatçısı Banksy sokak sanatını evinin banyosuna taşıdı

Karantina nedeniyle evde olan ve son eserini evinin banyosuna uygulayan Banksy, bir dizi farenin yarattığı karmaşanın resmedildiği eseri evinin banyosuna çizdi ve paylaşımının altına “Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor” notunu düştü.

Grafiti sanatçısı Banksy sokak sanatını evinin banyosuna taşıdı

Kimliği hiç kimse tarafından bilinmeyen ve sokak sanatı eserlerinin altına Banksy ismini kullanan grafiti sanatçısı tüm dünyada yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen bir duvar ressamı olarak biliniyor.

Grafiti sanatçısı Banksy sokak sanatını evinin banyosuna taşıdı

Duvarlara yaptığı çalışmalarında savaş karşıtı, çevreci, hayvan haklarını savunan ve tüketim çılgınlığını eleştiren mesajlar veren Banksy virüs karantinası yüzünden son eserini dört duvar arasında yaratmak durumunda kaldı. 

Grafiti sanatçısı Banksy sokak sanatını evinin banyosuna taşıdı

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KarantinaBanksyGrafitiSokak SanatıBanyo Grafitisi
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