İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114754
ALTIN
291.037
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.8118
EURO
6.6508

Gulyabani ne demektir? Gulyabani kelimesinin anlamı

Anadolu kültüründe yer alan Gulyabani, Süt Kardeşler filmini izleyen birçok kişinin korkulu rüyası olmuştur. Süt Kardeşler filmini izleyen kişiler Gulyabani ne demektir, sorusunun yanıtını arıyor. Gulyabani kelimesinin anlamı haberimizde yer alıyor.

30 Aralık 2019 Pazartesi 23:04
Gulyabani ne demektir? Gulyabani kelimesinin anlamı

Gulyabani nedir?

Türk sinemasında işlenen Gulyabani, Anadolu canavar kültürünün en bilinen karakterlerinden biridir. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın, inançlarla ve boş işlerle dalga geçtiği aynı isimli bir romanı bulunmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olan Gulyabani, karanlık yerlerde ve harabelerde insanların gördüğü hayalettir.

‘’Gul’’ Arap toplumunda, İslamiyet öncesinde olduğu düşünülen dişi cinin ismidir. Gulyabani kelimesinin aslının ‘’Guli Beyabani’’ olduğu iddia edilir. Bu varlığın ihtiyar görüntüsünden dolayı ihtiyar olduğu bilinmektedir.

Gulyabani ile ilgili görsel sonucu

Gulyabani hakkında bilgiler

Gulyabani ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Korkutucu bir görüntüsü olan, uzun sakallı ve kocaman haline Türk sinemasında rastlanmaktadır. Bu devasa görüntülü, leş kokulu ve tüy kaplı vücuda sahip varlığın ayakları da terstir. Gündüz vaktini mezarda geçirirken, geceleri hortlayarak ortaya çıkar. At binmeyi ve çocukları çok sever. Arap rivayetleri ‘’Issız yerin ruhu’’ olarak ifade etmiştir.

İnsana benzeyen çirkin varlık, ıssız dağ yamaçlarında ve çöllerde akşam vakitlerinde görülür. Avcılarla karşı karşıya geldiğinde insan gibi konuşur ve onlara güreş yapmayı teklif eder. Avcı güreşi kazanırsa Gulyabani onlara zarar vermeden sessizce gidecektir. Ancak Gulyabani bu güreşi kazanırsa, avcı hastalanacak ve yataklara düşecektir.

Gulyabani, harabe ve çöllük bir yerde yalnız kalan kişilerin, ayağının tabanını yalaya yalaya kan çıkana kadar inceltir. Sonrasında ise ölünceye kadar kanını içecektir.

Her kültürde farklı olarak yorumlanan Gulyabani, kimilerine göre halen aramızdadır. 2014 yılında Sakarya’da yaşanan olaylar ve korkunç varlıkların aramızda gezdiğine işaret sayılan olay sonrasında Jandarma araştırmalara dahil olmuştur.

Son Güncelleme: 30.12.2019 23:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!

Popüler Haberler

Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilik maaşı hesaplama işlemleri
Star TV yılbaşı programı sunucusu Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hakkında bilgiler
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri
Anında onaylı kredi veren bankalar
Ustalık belgesi nereden, nasıl alınır?
Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar
Gelir belgesiz sadece kimlikle kredi veren bankalar
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? 2020 yılında uygulanması planlanan yeni sınıf geçme yönetmeliği
Zemheri dizisi kaç bölüm sürecek? Zemheri ne zaman final yapacak?
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Hangi dizi ne kadar yılbaşı arası verecek?
2019 Güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması tarihi ve zamanı
2020 Yılı tapu harçları ne kadar oldu? İşte yeni yıl tapu harcı rakamları
Dava sonucu nasıl öğrenilir? Edevlet dava sonucu sorgulama işlemleri
Sefirin Kızı Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Öktem hakkında bilgiler
SGK işten çıkış bildirgesi nasıl hazırlanır? Sgk işten çıkış bildirge işlemleri
Manav nasıl açılır? Manavcılığın kazançları nasıldır? Manav açmak için gerekli işlemler
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 1 Ocak Türkiye geneli hava durumu
2020'de tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak?
En güzel yılbaşı hediye önerileri ve yılbaşı kutlama mesajları
Adli Tıp Kurumu tarafından personel alımı gerçekleşecek! Personel alımı şartları ve gerekli belgeler neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.