Gulyabani ne demektir? Gulyabani kelimesinin anlamı

Gulyabani nedir?

Türk sinemasında işlenen Gulyabani, Anadolu canavar kültürünün en bilinen karakterlerinden biridir. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın, inançlarla ve boş işlerle dalga geçtiği aynı isimli bir romanı bulunmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olan Gulyabani, karanlık yerlerde ve harabelerde insanların gördüğü hayalettir.

‘’Gul’’ Arap toplumunda, İslamiyet öncesinde olduğu düşünülen dişi cinin ismidir. Gulyabani kelimesinin aslının ‘’Guli Beyabani’’ olduğu iddia edilir. Bu varlığın ihtiyar görüntüsünden dolayı ihtiyar olduğu bilinmektedir.

Gulyabani hakkında bilgiler

Gulyabani ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Korkutucu bir görüntüsü olan, uzun sakallı ve kocaman haline Türk sinemasında rastlanmaktadır. Bu devasa görüntülü, leş kokulu ve tüy kaplı vücuda sahip varlığın ayakları da terstir. Gündüz vaktini mezarda geçirirken, geceleri hortlayarak ortaya çıkar. At binmeyi ve çocukları çok sever. Arap rivayetleri ‘’Issız yerin ruhu’’ olarak ifade etmiştir.

İnsana benzeyen çirkin varlık, ıssız dağ yamaçlarında ve çöllerde akşam vakitlerinde görülür. Avcılarla karşı karşıya geldiğinde insan gibi konuşur ve onlara güreş yapmayı teklif eder. Avcı güreşi kazanırsa Gulyabani onlara zarar vermeden sessizce gidecektir. Ancak Gulyabani bu güreşi kazanırsa, avcı hastalanacak ve yataklara düşecektir.

Gulyabani, harabe ve çöllük bir yerde yalnız kalan kişilerin, ayağının tabanını yalaya yalaya kan çıkana kadar inceltir. Sonrasında ise ölünceye kadar kanını içecektir.

Her kültürde farklı olarak yorumlanan Gulyabani, kimilerine göre halen aramızdadır. 2014 yılında Sakarya’da yaşanan olaylar ve korkunç varlıkların aramızda gezdiğine işaret sayılan olay sonrasında Jandarma araştırmalara dahil olmuştur.