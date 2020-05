Günlük Burç Yorumları 10 Mayıs 2020 Pazar Hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?

Her gün milyonlarca insan gün içinde neler yaşayacağını ve başına gelenler karşısında nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği hakkında ipucu elde edebilmek için burç yorumlarını takip etmektedir. Hem ülkemizde hem de dünyada milyonlarca insan burç yorumlarıyla yakından ilgilenmektedir. Bu yazımızda 10 Mayıs 2020 günü için yayınlanmış olan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının yorumlarını sizlerle paylaşacağız

Astroloji Nedir?

Astroloji neredeyse insanlığın varoluşundan beri kendini gösteren bir kehanet sistemidir. Son yüzyıl içinde genel astroloji anlayışı birtakım değişmeler yaşamış olsa bile Astroloji aslında bir kehanet sistemidir. Astroloji insanın evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyerek, kişilerin hangi alanlarda başarılı olabileceklerini ve olamayacaklarını, şansın hangi konularda kendini göstereceğini ve hangi dönemlerde hangi davranışların daha iyi olacağını araştıran bir alandır. Astrolojide Güneş Sistemi içindeki Ay, Güneş ve takım yıldızlarının hareketleri incelenmektedir.

Doğum Tarihinize Göre Hangi Burçsunuz?

21 Mart – 22 Nisan tarihleri arasına doğanlar Koç Burcu

22 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasına doğanlar Mayıs Boğa Burcu

22 Mayıs – 21 Haziran tarihleri arasına doğanlar İkizler Burcu

22 Haziran – 22 Temmuz tarihleri arasına doğanlar Yengeç Burcu

23 Temmuz – 23 Ağustos tarihleri arasına doğanlar Aslan Burcu

24 Ağustos – 22 Eylül tarihleri arasına doğanlar Başak Burcu

23 Eylül – 23 Ekim tarihleri arasına doğanlar Terazi Burcu

24 Ekim – 22 Kasım tarihleri arasına doğanlar Akrep Burcu

23 Kasım – 21 Aralık tarihleri arasına doğanlar Yay Burcu

22 Aralık – 20 Ocak tarihleri arasına doğanlar Oğlak Burcu

21 Ocak – 18 Şubat tarihleri arasına doğanlar Kova Burcu

19 Şubat – 20 Mart tarihleri arasına doğanlar Balık Burcu

10 Mayıs 2020 Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde ruhen kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar gereğinden fazla üstünüze geliyorlarmış gibi gelebilir. Bu ruh hali içinden çıkabilmek için bir süre kendinize izin vermeniz ve iyice dinlenmeniz gerekiyor.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün insanların gereksiz ilgilerinden ne kadar sıkıldığınızı fark edebilirsiniz. Bu düşünce aklınıza birden yerleşmiş olmasına karşın uzun süre üzerinizde bazı etkiler bırakmaya devam edecektir. Sevdiklerinize karşı olan hal ve hareketlerinizde bir değişme gözlemlenmesi halinde ikili ilişkilerde sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları (22 Mayıs - 21 Haziran)

Hayatınızın en enerjik günlerinden birini geçireceğiniz bu günde elinize geçen bu fırsatı iyi değerlendirmelisiniz. Unutamayacağınız bir gün olması için fantastik planlar yapabilir ve en önemlisi yanınıza sevdiklerinizi alabilirsiniz.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları (22 Haziran - 23 Temmuz)

Son derece duygusal olduğunuz bu gün içinde kötü bir haber alabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz ruh hali bu haberle beraber daha da kötü bir hal alabilir. Ancak yanınızda sevdikleriniz olduğu sürece tüm bunların üstesinden gelmekte sıkıntı yaşamayacağınızı bilmeniz gerekiyor.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Güne huzurlu başlayıp sinirli sonlandıracak bir tarihtesiniz. Her ne kadar güne gözlerinizi açtığınızda kendinizi son derece huzurlu hissetseniz bile akşama doğru alacağınız haber yüzünden keyfiniz kaçabilir. Bu durumu fazla kafanıza takmamaya çalışmalısınız.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumları (22 Ağustos - 23 Eylül)

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları (24 Eylül - 23 Ekim)

Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bu gün içinde seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Hayatınıza birden giren insanlara öyle çabuk güvenmemelisiniz. Ancak güveninizi kazanmaları ardından onlarla güzel vakit geçireceğiniz yeni planlar yapabilirsiniz.

Yüksek bir enerjiye sahip olacağınız bu gün içinde bedensel ve ruhsal açıdan zinde olacaksınız. Çevrenizdekiler sizin bu enerjinizi gördüklerinde şaşıracak ve hatta nedenini soracaklar. Ancak sizin için yüksek enerji demek illa bir sebebe gerek duymaz.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları (24 Ekim - 23 Kasım)

İş hayatınızda yaşadığınız sorunlara asla çözülmeyecek sorunlarmış gibi bakmaya son vermelisiniz. Bu yaşadığınız sıkıntılar kolaylıkla halledilebilecek sıkıntılar. Boşuna kafanıza takmanıza gerek yok. Biraz sabretmeli ve bu işin içinden en kolay nasıl çıkabileceğinizi düşünmeniz lazım.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumları (24 Kasım - 22 Aralık)

Özgür ruhlu bir insan olarak tanınırken son zamanlarda kendinizi evin içine kapattınız. Sizi tanıyanlar bu halinize anlam veremiyor ve sizin için endişeleniyorlar. Onları daha fazla endişelendirmemelisiniz.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları (23 Aralık - 20 Ocak)

Önceden almış olduğunuz üstüne düşünülmemiş kararların sonuçları bu dönem içinde kendini göstermeye başladı. Son pişmanlık bir işe yaramadığı gibi siz bu tutumunuzu sürdürüyorsunuz. Önemli kararlar alırken üzerine uzun süre düşünmelisiniz.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumları (21 Ocak - 19 Şubat)

Gün içinde karamsar bir psikolojiye bürünebilirsiniz. Bu psikolojiyi atlatmanın en güzel yolu sevdiklerinizle zaman geçirmektedir. Onlarla zaman geçirmekten her zaman olduğundan daha fazla keyif alacaksınız.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumları (20 Şubat - 20 Mart)

Geçmiş dönem içinde kendinizi geliştirmek için yapmış olduklarınızın meyvesini şimdilerde toplamaya başlayacaksınız. İş hayatınızda pek çok alanda bu yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız.

