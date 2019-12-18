Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?

Günlük burç yorumlarını okuyan insanlar, günlerinin geri kalanı hakkında bilgi sahibi olurlar. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının 19 Aralık 2019 Perşembe günü yorumları

Koç Burcu Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (21 Mart- 20 Nisan)

Şu sıralar hayatınızdaki her şey ters gidiyor olsa da kendinizi mutlu hissediyorsunuz. İş hayatınızda bir takım sorunlar yaşanabilir. Yine de siz üzerinize düşen görevi yaptığınızda sorun ortadan kalkmış olacak. Yapacağınız maddi yatırımlarda daha özenli olmakta fayda var.

Boğa Burcu Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (21 Nisan- 21 Mayıs)

Önümüzdeki günlerde sevgilinizden sizi heyecanlandıracak haberler alabilirsiniz. Bu aralar maddi problemler yaşamamak için harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde ailenizin maddi desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Akşamüstü alacağınız bir haber günün akışını değiştirmenize neden olacak.

İkizler Burcu Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (22 Mayıs- 21 Haziran)

Bugün çalışmak konusunda isteksiz olsanız da işinizle ilgili yoğun bir gün sizi bekliyor. Üzerinizdeki sorumluluklar size biraz ağır geliyor. Hedeflerinizi küçültmeyi deneyerek sorumluluklarınızı azaltın. Özel hayatınızda son günlerde biraz problem yaşasanız da yakın zamanda her şey yoluna girecek.

Yengeç Burcu Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (22 Haziran-22 Temmuz)

Geçmişte yaşadığınız kötü olaylar sizi şüpheci biri yapıyor. Bu düşüncelerden bir an önce kurtulmanın vakti geldi. Unutmayın geçmişte başınıza kötü şeylerin gelmiş olması, gelecekte de geleceği anlamına gelmiyor. İşinizle ilgili sorunları çözerek patronlarınızın ilgisini çekmeyi başaracaksınız. Alışveriş konusunda biraz daha tutumlu olarak yatırımınızı güçlendirebilirsiniz.

Aslan Burcu Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (23 Temmuz-22 Ağustos)

Etrafa neşe saçan halleriniz çevrenizdeki insanların ilgisini çekiyor. Sosyal ortamlarda genellikle tüm gözler üzerinizde oluyor. Aşk hayatınız bugün hareketli, güzel zaman geçireceğiniz bir gündesiniz. Maddi konularda biraz daha dikkatli olmalısınız.

Başak Burcu Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (23 Ağustos-22 Eylül)

Terazi Burcu Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (23 Ekim-22 Kasım)

Bugün duyacağınız gereksiz dedikodular canınızı sıkabilir. Sizleri zor bir gün bekliyor. Çevrenizdeki kişilerle tartışabilir, onları kırabilirsiniz. Sakin ve mantıklı düşünerek konuyu çözmek sizin için en doğrusu olacaktır. İş hayatınızda aldığınız olumlu yorumlar sayesinde motivasyonunuz oldukça yüksek maddi olarak rahat bir dönemdesiniz, beklediğiniz bir para elinize ulaşabilir.

Aceleci halleriniz hayatınızı olumsuz etkiliyor. İş ve özel hayatınızda düşünerek karar vermek sizin için daha iyi olacaktır. Bugün alacağınız kararlarda sabırsız davranmak size önemli bir kayıp yaşatabilir. Duygusal konularda ise beklentinizi azaltarak sakin kalmayı denemelisiniz.

Akrep Burcu Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (23 Ekim-22 Kasım)

Bugün alacağınız ani bir haber ile beklenmeyen bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirme konusunda iyisiniz. Bu aralar sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Gözleriniz ile ilgili küçük bir rahatsızlık geçirebilirsiniz.

Yay Burcu Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (23 Kasım-21 Aralık)

Maddi harcamalarınızın fazlalığı hakkında çevrenizden sürekli uyarı alıyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerin sözlerini dikkate alarak harcamalarınızı kısmakta fayda var. Sıcak havalara aldanmayın, mevsimsel griplere dikkat etmelisiniz.

Oğlak Burcu Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (22 Aralık-20 Ocak)

Bu ay birçok kötü olayı üst üste yaşadınız. Bu dertlerden kurtulmanın yolunu ise çok fazla çalışmakta buldunuz. Artık buna bir dur demenin vakti geldi. Planlarınızı yeniden yapın. Aşk hayatınızda ise tabularınızı kaldırmalı ve yeni kişilere şans vermelisiniz.

Kova Burcu Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (21 Ocak-19 Şubat)

Ailenize çok düşkün birisiniz. Ancak bu ilginizi onlara göstermekte biraz zorluk çekiyorsunuz. Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınız, size sürpriz bir ziyarette bulunabilir. Maddi konularda her ne kadar aileniz size destek olsa da, daha doğru harcamalar yaparak giderlerinizi azaltabilirsiniz.

Balık Burcu Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (20 Şubat-20 Mart)

Aşk hayatınızın üzerindeki kara bulutları partnerinizin yarattığını düşünüyorsunuz. Hatayı birazda kendinizde arayarak ve empati kurarak sorunları çözmek daha doğru olacaktır. Hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz ancak bunun için sabredemiyorsunuz. Çevrenizdeki bir kişi size verdiği sözü bugün yerine getirebilir.