Günlük burç yorumları 2 Mart 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksınız?

Pek çok kişi günlük, haftalık ve aylık planlarını yapmadan önce burç yorumlarını okumaktadırlar. Burç yorumları kişilerin hayatları ve başlarına gelecek durumlar hakkında ipuçları vermektedir. Bu yazımızda Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burçlarının 2 Mart 2020 Pazartesi tarihi için günlük burç yorumlarını vereceğiz.

Koç Burcu 2 Mart 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumu (23 Mart - 20 Nisan)

Son zamanlarda Ay’ın pozitif etkisi ile yeni kararlar alma yoluna gidebilirsiniz. Yeni projeler ve yeni insanlarla etkileşime geçmek sosyal hayatınızın genişlemesine ve daha çok enerji harcamanıza neden olabilir.

Boğa Burcu 2 Mart 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumu (23 Nisan - 23 Mayıs)

Sizi bekleyen birkaç gün içinde iş hayatınızda ve sosyal hayat içerisinde yeni gelişmeler yaşanabilir. Bu süreç içerisinde doğru kararlar almalı ve hayatınızın yönünü iyi yönde değiştirmelisiniz.

İkizler Burcu 2 Mart 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumu (23 Mayıs - 23 Haziran)

Uzun zamandır büyük bir kararlılıkla üzerinde düşünmeye devam ettiğiniz meseleler hakkında artık bir sonuca bağlamanın zamanı geldi. Kendinize yeni bir gelecek oluşturmak için bazı konular hakkında karar almalı ve duruşunuzu bozmadan ilerlemelisiniz.

Yengeç Burcu 2 Mart 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumu (23 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün içerisinde maddi birtakım sıkıntılar kapınızı çalabilir. Neyse ki size yardımcı olabilecek dostlarınız var. Onlara söylemeniz bu sıkıntılarınızı çözmek için yeterli olacaktır.

Aslan Burcu 2 Mart 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Gün içerisinde karşınıza çıkacak eski bir dost sizin uzun zamandır aklınızda olan ancak yapmaya cesaret edemediğiniz bir iş hakkında size cesaret verebilir. Onun deneyimleri sizin için yol gösterici olacaktır.

Başak Burcu 2 Mart 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumu (24 Ağustos- 22 Eylül)

Terazi Burcu 2 Mart 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Son günlerde hayallerinizin peşinden koşmaya ara verdiniz. Onları gerçekleştirmenin çok zor olması sizi ümitsizliğe itmiş durumda. Ancak zor olan şeyler imkansız değildir. Onların peşinden koşmaya devam etmelisiniz.

Maddi konularda sizi huzursuz eden gelişmelere müdahale edebilirsiniz. Eğer kafanızı kurcalayan bir durum varsa, buna el atmalı ve sorunu çözerek daha garanti bir yatırıma yönelebilirsiniz.

Akrep Burcu 2 Mart 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumu (23 Ekim - 22 Kasım)

İş hayatı ile aile hayatının iç içe girdiği bu dönem içerisinde bu iki alanın ayrımını yapmanız gerekebilir. Zira iş yerinde iş yapılması doğruyken, aile yanında da birlikte vakit geçirilmesi gerekiyor.

Yay Burcu 2 Mart 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumu (23 Kasım-22 Aralık)

Yaratıcı bir zekanızın olması sizin en büyük şansınız. Çalıştığınız ortamda patronlarınızın en çok gözüne çarpan özelliğiniz bu olarak çıkıyor. Yaratıcı zekanızı kullanarak çok daha yükseklere erişebilirsiniz.

Oğlak Burcu 2 Mart 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumu (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün sizi çok etkileyen bir konuşmaya tanıklık edecek ve maddi konularda daha tutumlu olmaya başlayacaksınız. Geleceğinizi garanti altına almak için maddi birikim yapmanız gerektiğini bugün anlayacaksınız.

Kova Burcu 2 Mart 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumu (21 Ocak - 19 Şubat)

Üzerinde uzun zamandır düşündüğünüz projeler hakkında artık adım atma zamanı geldi. Düşünmek bir yere kadar, artık harekete geçme zamanı. Onları elinizden geldiği kadar faydalı şekilde değerlendirmelisiniz.

Balık Burcu 2 Mart 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Son zamanlarda üzerinizdeki dinginlik bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Normalde aksi yöndeki kişiliğinizi bilenler, bu halinize bir miktar şaşırıyorlar ancak daha önceden de benzer dönemlerden geçtiğinizi bildikleri için çok yadırgamıyorlar.