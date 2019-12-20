Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi - Astrolojik yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?

Günlük burç yorumlarını okuyan insanlar burçlarının aşk, sağlık, para konuları hakkındaki ilerlemelerini öğrenirler. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının 21 Aralık 2019 Cumartesi günü yorumları

Koç Burcu (23 Mart- 20 Nisan) Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi

Sabah saatlerinde başlayan pozitif enerjiniz, günün ilerleyen saatlerinde de devam edecek. İşyerinde yoğun ama keyifli bir gün sizi bekliyor. Aşk hayatınızda katı kurallarınız var ancak bunun için gerçekten ne istediğinize karar vermelisiniz.

Boğa Burcu (23 Nisan- 23 Mayıs) Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi

Bugün oldukça duygusal olduğunuz anlar yaşayacaksınız. İşinizde yaşayacağınız olumsuzluklar sizi kötü etkilese de, özel hayatınızdaki hareketlilik size neşe katacak. Uzun zamandır biriktirdiğiniz para beklenmeyen bir ödeme ile elinizden gidebilir.

İkizler Burcu (23 Mayıs- 23 Haziran) Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi

Bu aralar ruh halinizdeki dalgalanmalar sizi olumsuz yönde etkiliyor. Günün bir kısmında çok mutlu iken diğer kısmında melankolik düşüncelere dalıyorsunuz. Bu durumu ilişkinize yansıtmamaya çalışmakta fayda var. Çıkabilecek ani kavgalar ilişkinizi zorlayabilir. İş ve özel yaşantıyı dengede tutmalısınız ve aynı zamanda kendinize zaman ayırıp düşüncelerinizden arınmalısınız.

Yengeç Burcu (23 Haziran- 23 Temmuz) Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi

Bugün iş hayatınızda her şey yolunda gözüküyor. Yüksek enerjiniz hem sizi hem de çevrenizdeki kişileri olumlu yönde etkileyecek. Maddi konularda kazancınızı arttırmaya yönelik atılımlarda bulunuyorsunuz. Bu iradeli halinizden vazgeçmediğiniz takdirde istediğiniz kazanıma yakın zamanda ulaşacaksınız.

Aslan Burcu (24 Temmuz- 22 Ağustos) Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi

Aşk hayatınızda geçirdiğiniz mutlu günler hayatınızın her yerinde kendini gösteriyor. Sevgilinizden hoş bir hediye alabilirsiniz. Her şey yolunda giderken iş hayatınızda yaşadığınız bazı problemler canınızı sıkıyor. Harcamalara dikkat, biraz tutumlu olmak daha iyi olacaktır.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül) Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim) Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi

Son günlerde hayatınız fazlasıyla monoton ilerliyor. Ancak sakin günlerin sonuna geldiniz. Sevgiliniz ile romantik ve eğlenceli günlere hazırlıklı olun. İş kariyerinizde emin olamadığınız bazı şeyler var. Yeteneğinizi ön plana çıkararak kariyerinizde istediğiniz başarıyı elde edebilirsiniz. Bu aralar yakınlarınız ile şiddetli tartışmalara girmekten kaçının.

Bugünlerde geçmişte kalmış bazı olaylar tekrar aklınıza gelerek can sıkabilir. Aşk hayatınızda mesafeli davransanız da hareketli günler sizi bekliyor. Eski bir arkadaşınızdan sarsıcı bir haber alabilirsiniz. Maddi olarak iyi durumdasınız, paranızı kontrollü bir şekilde harcıyorsunuz.

Akrep Burcu (23 Ekim- 22 Kasım) Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi

Bugün sosyal hayatınıza odaklandığınız bir gün olacak. Sosyal bir insan oluşunuz, iş hayatınızda kolay ilişkiler kurmanıza yarayacak. İşinize olan bağlılığınız sayesinde patronunuz tarafından takdir ediliyorsunuz. Uzun süreli yalnızlığınız, eski bir aşkın yeniden alevlenmesiyle bitebilir.

Yay Burcu (23 Kasım- 22 Aralık) Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi

İnsanlarla kurduğunuz yakın ilişkiler sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Bu durumun iş ve özel hayatınızı etkilemesine izin vermeden insanlarla aranıza biraz mesafe koymalısınız. İş ve arkadaşlığı ayırmak sizin için faydalı olacaktır. Yakın bir arkadaşınız sizden borç isteyebilir.

Oğlak Burcu ( 22 Aralık- 20 Ocak) Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi

Bugün iş hayatınızda mantıklı ve sakin davranmanız gereken bir gün. İşinizde karşılaşacağınız bazı sıkıntılar sizi üzebilir. Yatırım yapmak gibi bir planınız varsa ilk adımı atmanın tam zamanı. Partneriniz sizinle olmaktan çok mutlu ve sizi seviyor.

Kova Burcu (21 Ocak- 19 Şubat) Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi

Bir süredir aklınıza takılan bir konu için karar vermek zorunda kalabilirsiniz. En mantıklı tercihi seçmek iyi olacaktır. Uzun zamandır beklediğiniz bir haber alabilirsiniz. Ancak bu haber sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Maddi konularda dikkatli davranmakta yarar var.

Balık Burcu (20 Şubat- 21 Mart) Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi

Bugün sizin için zor bir gün. Günün ilk saatlerinden itibaren bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. İş yerinizde kendinizi beklenmedik bir tartışmanın içinde bulabilirsiniz. Bir an önce günü bitirip aşk hayatınızdaki huzura kendinizi bırakmak en doğrusu. Mide ağrısı yaşayabilirsiniz.