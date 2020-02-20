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Günlük burç yorumları 21 Şubat 2020 Cuma - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?

21 Şubat Cuma günlük burç yorumlarıyla haftalık planlarınızı yapabilirsiniz. Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor diye merak ediyorsanız günlük burç yorumlarına bakabilirsiniz. İşte 21 Şubat 2020 Cuma günlük burç yorumları…

20 Şubat 2020 Perşembe 13:33
Günlük burç yorumları 21 Şubat 2020 Cuma - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?

Burç yorumları günümüzde insanları yakından ilgilendirmektedir. Haftalık planlarını yapacak olan kişiler burçlarının kendisi için neler söylediğine bakarak planlar yapmaktadır. Burç yorumlarını merak edenler için 21 Şubat Cuma burç yorumları geldi. İşte 21 Şubat 2020 Cuma günlük burç yorumları…

21 Şubat Koç Burcu Yorumları

Bu dönemde sevgilinizle güzel bir organizasyona gideceksiniz. Bu durum aranızdaki samimiyeti daha da arttıracak. İş hayatınızda ise bazı sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlar işlerinizin aksamasına neden olabilir. Ayrıca ekonomik olarak büyük bir olanak gelebilir. Ancak bu parayı mantıklı bir şekilde kullanmanız gerekecek. İş hayatında çok fazla yoruluyorsunuz bu aralar biraz ara vermenizde fayda var.

21 Şubat Boğa Burcu Yorumları

Bu dönemde duygusal olarak kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Günleriniz daha da hareketli geçebilir. Maaşınızdan şikayetçi değilsiniz ancak, bir türlü ödemelerinize yetişemiyorsunuz. Çevrenizdekilere uyum sağlama konusunda sorun yaşamıyorsunuz, fakat bunu yaparken her şeyinizi öne sürüyorsunuz.

21 Şubat İkizler Burcu Yorumları

Sevdiğiniz kişiye sevginizi göstermekten çekiniyorsunuz. Yani onun size sevgi gösterme şekli sizi endişelendiriyor. Onun sizinle dalga geçtiğini düşünüyorsunuz. Bugünden sonra kısa süreli bir tatile gireceksiniz ve bu arayı güze değerlendirin.

21 Şubat Yengeç Burcu Yorumları

Sevdiğiniz kişiyle aranızda bazı iletişim sorunları yaşanıyor. Bu durum duygularınızı gizlemenize ve hata yapmanıza neden oluyor. Söylemediğiniz duyguların hepsi ileride tekrardan karşınıza çıkacaktır. Çalışma hayatınızda ise farklı bakış açıları geliştirecek ve bunların kazanımını yakında göreceksiniz. Ayrıca ekonomik olarak da güzel gelişmeler olacak.

21 Şubat Aslan Burcu Yorumları

İlişkilerinizde basit ancak sancılı zamanlar yaşıyorsunuz. Küçük konulardan dolayı sorunlar yaşamanız sizi üzüyor. İş arkadaşlarınıza da aranızda bazı sorunlar yaşanabilir. Bu durumu bilerek yaptığınızı ve size inanmayan kişiler olabilir. Karar alırken hızlı davranmamalısınız. Ekonomik konularda kazanç sağlamak istiyorsanız sakin kalmayı öğrenebilirsiniz.

21 Şubat Başak Burcu Yorumları

Bu dönemde sosyal olarak dışadönük davranmak isteyeceksiniz ve bu duruma sevgiliniz bile şaşıracak. İlişkilerinizde kuruntu yapmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Karışık bir maddi ilişki içerisine girebilirsiniz. Bu durumdan yine mantıklı davranışlarınızla çıkacaksınız.

21 Şubat Terazi Burcu Yorumları

Yakın bir iş arkadaşınız size olan karşı beslediği bütün duyguları açıklayabilir. Siz de bu konu karşısında kafa karışıklığı yaşayacaksınız. Hem heyecanlanacak hem de ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Para konusunda bazen zor durumlarda kalsanız da genel olarak güzel şeyler olacak. Para konusunda daha da mutlu olmak istiyorsanız tutumlu olmayı öğrenmelisiniz. Bazı ailevi konularda artık sorumluluk alma zamanınız geldi.

21 Şubat Akrep Burcu Yorumları

Aşk konusundaki düşüncelerinizden şu anda kurtuldunuz. Hatta ilişkilerinizde ilk başlarda yaşanan kuşkular artık ortadan kalktı. Aklınızdaki bazı işleri şimdiki işlerinizi aksatmadan yapacaksınız. Yakın bir tarihte yeni yolculuklar ve yeni işler söz konusu olabilir.

21 Şubat Yay Burcu Yorumları

Çekingen davranışlarınızdan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Yeni ortamlara girmekten ve yeni ilişkilerden çok çekiniyorsunuz. Bir an evvel bu tutumunuzu bırakmalı ve yeni başlangıçları düşünmelisiniz. Bazı iş girişimleriniz olumlu sonuçlanırken bu durum sizi daha da rahatlatacak.

21 Şubat Oğlak Burcu Yorumları

Mutlu ve güzel ilişkileriniz var ancak aklınızda halen yaşanmışlıkların acısı var. Bunun nedeni ise eski ilişkilerinizin bitireni siz olmamanızdan kaynaklanıyor. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. İş hayatınızda baz problemler var ancak bunun üstesinden gelebileceğinizi biliyorsunuz. Hatalarınızdan ders çıkarmanız gerekiyor. Bazı planlarınız sizden kaynaklı olmayan şeylerden dolayı aksayacak.

21 Şubat Kova Burcu Yorumları

İlişkilerinizde karşı tarafı çok zor durumlara soktuğunuz farkında değilsiniz. Sürekli kendinizden bahsediyorsunuz ve karşı tarafı anlamaya çalışmıyorsunuz. İş hayatınızda daha doğal davranmayı öğrenmelisiniz. Sevinçlerinizi hatalı bir şekilde karşılayarak olumsuzluklara dönüştürmemelisiniz. Kötü düşüncelerden kurtulmanız gerekiyor.

21 Şubat Balık Burcu Yorumları

İlişkinizde ayrılan taraf olmak için pek çok nedeniniz var. Ancak bunun ilk adımını atmak konusunda kararsız kalıyorsunuz. İlk adımı atarsanız kendinize olan güveniniz daha da artacak. Bunu unutmayın. Çevrenizdeki bazı insanlar sizin kariyeriniz için planlar yapıyor ve siz bu durumdan çok rahatsız oluyorsunuz. Paranızı iyi kullanma konusunda çok iyisiniz. Birikimlerinizi yatırıma dönüştürme konusunda daha iyi planlamalar yapmalısınız.  

Son Güncelleme: 20.02.2020 13:33
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