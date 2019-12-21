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Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar - Astrolojik yıldız falınız size bugün için neler söylüyor?

Günlük burç yorumları hayatınızda planlamalar yaparken kolaylıklar sağlamaktadır. Peki, 22 Aralık 2019 Pazar astrolojik yıldız falınız size bugün için neler söylüyor? İşte ayrıntılar

21 Aralık 2019 Cumartesi 14:31
Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar - Astrolojik yıldız falınız size bugün için neler söylüyor?

Günlük burç yorumlarını okuyan insanlar aşk, sağlık, para konuları hakkındaki gelişmelerden haberdar olurlar. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının 22Aralık 2019 Pazar günü yorumları

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan) Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar

Aşk hayatınızda yaşadığınız olumlu gelişmeler, başkaları tarafından kıskanılıyor olabilir. Mutluluk her zaman paylaştıkça çoğalmaz. İşinizde yoğun bir gün olacak. Aksaklık olmaması için çabalamalısınız. Yapılması gereken ödemelerin büyük bir çoğunluğunu atlattınız. Artık daha rahat olacaksınız.

Boğa Burcu (21 Nisan- 21 Mayıs) Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar

Oldukça başarılı ve mutlu günler geçiriyorsunuz. Başarınızda payı olan insanları görmezden gelmemelisiniz. Yapacağınız bir görüşme size yeni bir iş fırsatı sunabilir. İyice düşünüp en doğru kararı vermelisiniz. Aksi takdirde aynı fırsatı bir daha yakalayamayabilirsiniz.

İkizler Burcu (22 Mayıs- 22 Haziran) Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar

Bugün iş yerinizde yaşayacağınız bir sorun sabrınızı taşırabilir. Ancak sakin olmakta yarar var, ani kararlar vermek yerine adımlarınızı emin atmalısınız. Aşk hayatınıza hakim olan durgunluktan şikayetçisiniz. Sevgilinize bir sürpriz yapmayı düşünebilirsiniz. Bu hareketiniz size ve ilişkinize büyük bir mutluluk katacak.

Yengeç Burcu (23 Haziran- 22 Temmuz) Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar

Her zamanki gibi mantığınızı ön planda tutarak gelecek olan fırsatları değerlendirmelisiniz. Özel hayatınızda gelecek ile ilgili endişeleriniz var. İş hayatınız yoluna girmişken ve maddi olarak rahatlamışken özel hayatınıza zaman ayırmanın tam vakti.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos) Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar

Geleceğe yönelik yatırımlarınızda küçük hesaplamalar yapmak iyi olabilir. Geçmişte yaşanan para ile alakalı bir mevzu tekrar önünüze gelebilir. Bu konudaki hırslı tavrınız birçok kişiyi rahatsız ediyor. Partnerinizde bu sebeple sizden biraz uzaklaşabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül) Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar

Bugün alacağınız bir haber sizi oldukça heyecanlandıracak. Sevgiliniz ile eskisinden daha farklı, daha güzel günler sizi bekliyor. İşinizi severek yapmanız beraberinde başarıyı da getiriyor. Maddi konularda biraz daha planlı davranmalısınız. Şuan durumunuz iyi olsa da sonraki günleri düşünerek hareket etmekte yarar var.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim) Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar

Bir süredir ertelediğiniz planlarınızı harekete geçirme zamanı artık geldi. Hem iş hem de özel hayatınızda oldukça gerginsiniz. Bu gerginliği atmak için ilk adımı karşı taraftan beklemek yerine partnerinizle konuşabilirsiniz. Yakın zamanda yapılmasını beklediğiniz bir ödeme gecikebilir, bu durum biraz canınızı sıkabilir.

Akrep Burcu (23 Ekim- 21 Kasım) Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar

Hayal gücünüzü kullanarak iş yerinizde terfi alabilirsiniz. Gerçek aşkı bulduğunuzu düşünüyorsanız, karşınızdaki kişiye karşı daha cesur olmalısınız. Para konusunda biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir yakınınızın yardımıyla sıkıntınızı atlatacaksınız.

Yay Burcu (22 Kasım- 21 Aralık) Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar

Bu aralar aşk hayatınız oldukça renkli. Duygularınızı dile getirmekten çekinmeyen tavrınız, partnerinizi etkiliyor. Önümüzdeki günlerde müjdeli bir haber alabilirsiniz. Uyku düzeninizi sağlığınızı olumsuz etkiliyor.

Oğlak Burcu ( 22 Aralık- 21 Ocak) Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar

Son günlerde her şeye çok karamsar yaklaşıyorsunuz. Birkaç gün içinde hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanacak. Yeni bir ilişkiye başladınız, her şey çok güzel görünüyor ancak temkinli olmakta yarar var. Sevgiliniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Daha fazla üzülmemek için sağlam adımlar atmalısınız.

Kova Burcu (22 Ocak- 19 Şubat) Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar

İş hayatınızda olacağınız kararlar, çevrenizi huzursuz edebilir. Özel hayatınızda gerginlikten ve tartışmalardan uzak durun. Partnerinizin yoğun olması iki tarafı da gerebilir. Maddi beklentilerinizi biraz daha ertelemelisiniz.

Balık Burcu (20 Şubat- 20 Mart) Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar

Hayatınızdaki olumlu gelişmeler iş hayatınıza da yansıyacak. Bu aralar şans sizden yana. İş hayatınızdaki yoğunluk özel hayatınızı olumsuz yönde etkiliyor. Geçmişte yaşadığınız kötü anıları düşünmekten vazgeçerek, şimdiki anın güzelliğine odaklanın. Aksi takdirde kaybeden taraf siz olacaksınız.

Son Güncelleme: 21.12.2019 14:31
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