İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113329
ALTIN
286.230
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6923
EURO
6.5872

Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?

Günlük burç yorumlarını düzenli şekilde takip edenler 26 Aralık tarihi için burç yorumlarını merak ediyorlar. Peki sizin burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler? Bu yazımızda 26 Aralık 2019 Perşembe günü için günlük burç yorumlarını okurlarımızla paylaştık…

25 Aralık 2019 Çarşamba 14:09
Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?

Günlük burç yorumları pek çok kişi için hayat içerisindeki en önemli etkenlerden biridir. Birçok kişi günlük burç yorumlarını okuyarak gün içerisindeki planlarını ve programlarını yapmaktadırlar. Burçların gücüne inanan kişiler burç yorumlarında bahsedilen ipuçlarına göre hareket ederek bunlara göre tutumlar sergilemektedirler.

Bu yazımızda Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burçlarının 26 Aralık tarihi için belirlenmiş olan yorumlarını sizlerle paylaştık.

Koç Burcu 26 Aralık Günlük Burç Yorumları (21 Mart - 20 Nisan)

Son zamanlarda kendinizi biraz bitkin hissediyorsunuz ancak bunun sebebi ile hiç ilgilenmiyorsunuz. Yorgun olmanızın sebebini enerjinizin büyük bir bölümünü gezerek harcamanıza bağlamıyorsunuz. Ancak asıl sebep gün içerisinde size verilen işler değil, sürekli gezme isteğiniz.

Boğa Burcu 26 Aralık Günlük Burç Yorumları (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ne kadar yanlış olduğunu bilseniz bile kendinizi ön yargılı yaklaşmaktan alıkoyamıyorsunuz. İnsanlara karşı olan bu tavrınızı en kısa süre içerisinde değiştirmeli ve ön yargılı düşüncelerinizden arınmalısınız.

İkizler Burcu 26 Aralık Günlük Burç Yorumları (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün sizin için yeni başlangıçlar yapmak için oldukça uygun bir gün. Bugün içerisinde yeni insanlarla tanışabilir yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Bu teklifleri değerlendirme aşamasında olumsuz düşünmemeli, yeniliklere açık olmalısınız.

Yengeç Burcu 26 Aralık Günlük Burç Yorumları (22 Haziran - 22 Temmuz)

Son zamanlarda kendinizi eskiye göre daha duygusal hissediyorsunuz. Bunun sebebi ise çevrenizdeki insanların size karşı olan davranışları. Son zamanlarda size karşı biraz daha anlayışsız davranmaya başladılar. Merak etmeyin bu durum gelip geçici…

Aslan Burcu 26 Aralık Günlük Burç Yorumları ( 23 Temmuz - 22 Ağustos)

Kendinizi bitkin hissettiğiniz için sürekli dinlenme isteği içerisindesiniz. Bu durum gayet normal ancak dinlenmek için ekstra zaman ayırmadığınız sürece bu bitkinlik üzerinizden kalkmayacak. İşlerinizden ve sosyal yaşamınızdan az da olsa taviz vermelisiniz.

Başak Burcu 26 Aralık Günlük Burç Yorumları (23 Ağustos - 22 Eylül)

İçinde bulunduğunuz dönem içerisinde karşınızdaki insanlarla iletişim kurarken bir miktar sorun yaşayabilirsiniz. Kelimelerinizi seçerek konuşmanızda fayda var. Zira karşınızdaki insanlarla aranızın bozulması en son isteyeceğiniz şeylerden biri.

Terazi Burcu 26 Aralık Günlük Burç Yorumları (21 Eylül - 22 Ekim)

İş hayatınız içerisinde gösterdiğiniz başarılar patronlarınız tarafından yakından izleniyor. Bu başarılar size ilerleyen dönem içerisinde çok büyük katkılar sağlayacak. Kim bilir belki de yakın bir tarihte bir terfi alabilirsiniz.

Akrep Burcu 26 Aralık Günlük Burç Yorumları (23 Ekim - 21 Kasım)

Son zamanlarda size gelen eleştirileri kaldıramaz hale geldiniz. İnsanlar sizin hakkınızda iyi ya da kötü bir yorum yaptığı zaman bunu anlayışla kabul etmeli ve kafanıza takmamalısınız.

Yay Burcu 26 Aralık Günlük Burç Yorumları (22 Kasım - 21 Aralık)

Şimdiye kadar yaşadığınız büyük problemlerin tek ortak noktası geçmişi fazla önemsiyor olmanız Geçmişi bu kadar göz önünde bulundurmamalısınız. Aksi takdirde gelecek için karşınıza çıkan şansları gözden kaçırırsınız.

Oğlak Burcu 26 Aralık Günlük Burç Yorumları (22 Aralık - 21 Ocak)

Aşk hayatınız içerisinde her zaman baskın taraf olmaya çalışıyorsunuz. Bu çabanızı karşı taraf farkediyor ve sizin bu çabanızı sonlandırmaya çalışıyor. Bu durumda siz de sert tepki veriyorsunuz ve sonuç olarak elde kalan mutsuzluk oluyor. Bu huyunuzu değiştirmeye çalışmalısınız.

Kova Burcu 26 Aralık Günlük Burç Yorumları (22 Ocak - 19 Şubat)

Son dönem içerisinde kendinizi çok mutlu hissetmenizin sebebi hayatınızdaki insanlar. Onların size karşı olan olumlu hislerini anlıyor ve siz de onlara karşı güzel duygular içerisine giriyorsunuz. Bu şekilde devam etmesi için elinizden geleni yapmalısınız.

Balık Burcu 26 Aralık Günlük Burç Yorumları (20 Şubat - 20 Mart)

Hayalinizdeki ilişkiye sahip olmak için öncelikle bazı problemleri çözmeniz gerekiyor. Bu problemleri çözmeden tam olarak mutlu olmak zor gibi görünüyor. Bu yüzden çözüm odaklı hareket etmelisiniz.

Son Güncelleme: 26.12.2019 01:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şovun böylesi! Ünlü fenomen milyonluk cipini helikopterden aşağı attı
Şovun böylesi! Ünlü fenomen milyonluk cipini helikopterden aşağı attı
Hatay'da askeri araç kontrolden çıkarak refüje çarptı, 1 asker yaralandı
Hatay'da askeri araç kontrolden çıkarak refüje çarptı, 1 asker yaralandı
İstanbul ve Ankara beyaza bürünürken Doğu Karadeniz fırtınaya teslim
İstanbul ve Ankara beyaza bürünürken Doğu Karadeniz fırtınaya teslim
Kayseri'de otobüs buzlanan yolda devrildi, 23 yolcu yaralandı
Kayseri'de otobüs buzlanan yolda devrildi, 23 yolcu yaralandı
Avukatın etek boyunu kısa bulan hakime 7 yıl hapis istemi
Avukatın etek boyunu kısa bulan hakime 7 yıl hapis istemi
Barışma teklifini geri çevirdiği eşini silahla vurdu
Barışma teklifini geri çevirdiği eşini silahla vurdu

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Kanalların yayın akışları 26 Aralık Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Fiili hizmet zammı nedir? Fiili hizmet zammı şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?
Araç kredisi için arabanın tamamına kredi kullanılır mı? Arabanın tamamına kredi veren bankalar
Borç transfer kredisi nedir? Tüm borçları tek bankada nasıl toplarım? Kredi kartı borç transferi
Provizyonda bekleyen işlem ne demektir? Provizyonda bekleyen işlem iptal edilebilir mi?
SGK implant diş tedavisini karşılıyor mu? SGK'nin implant tedavi ücreti karşılama şartları
KYK bursu nasıl çıkarılır? Kyk burs alma ve çıkma şartları nelerdir?
AGİ formu nedir? Agi için nasıl başvuru yapılır? Agi başvuru form doldurma işlemleri
Başkasının adına vekalet ile kredi çekilir mi? Vekalet ile kredi işlemleri
Rüyada Kur-an okumak ne demektir? Rüyada Kur'an-ı Kerim görmenin anlamı, tabiri
Savaşçı Batur Üsteğmen diziden ayrılacak mı? Savaşçı Batur ölecek mi? Sertan Erkaçan Savaşçı'dan ayrılıyor mu?
Sigorta Lensi ödemesini karşılıyor mu? SGK lens yardımının ayrıntıları
E-devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri nasıl yapılır? Online trafik cezası sorgulama ve ödeme
Sigortasız veya çalışmayan kişilere kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir?
Kanal İstanbul projesi nedir? Proje nasıl yapılacak? Kanal İstanbul projesinde neler var?
Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastane nerdedir? Adı nedir? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor?
Hekimoğlu Dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Sina Özer hakkında bilgiler
Hekimoğlu Zeynep Can kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Colbay hakkında bilgiler
Yapı Kredi hesabı nasıl açılır? Yapı Kredi hesap açma işlemleri, ücreti ve belgeleri
Kredi başvuru sayısı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Kredi başvuru sayısı ne zaman sıfırlanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.