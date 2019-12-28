İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

Günlük burç yorumları 29 Aralık 2019 Pazar - Gündelik hayatınıza yıldız astrolojik falınız nasıl etki edecek?

29 Aralık Pazar günlük burç yorumları içerisinde yer alan bilgiler gelecek yaşantınızla ilgili birtakım öneriler sunarak, hayatınızın kazanacağı ivmeye katkı sağlayabilir. İşte gündelik hayatınıza göre yıldız astrolojik falınız nasıl etki edecek sorusunun yanıtı ve daha fazlası.

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:32
Günlük burç yorumları 29 Aralık 2019 Pazar - Gündelik hayatınıza yıldız astrolojik falınız nasıl etki edecek?

Haftalık planlamalarınızı hayata geçirmeden önce falınızın sizin için söylediği şeylere kulak vermelisiniz. 29 Aralık günlük burç yorumları ile ilgili verilen ayrıntılarda burcunuzun; aşk, sağlık ve para yorumlarını öğrenebilirsiniz. Burcunuz hakkında yapılan yorumları dikkate alarak gündelik yaşantınızda bazı konulara karşı daha hassas veya daha efektif davranabilir, bazı şeylere karşı önceden hazır olabilirsiniz.

29 Aralık Koç burcu günlük burç yorumları

Bu günlerde pek çok soru ile karşı karşıya kalacak ve sizin bu konuya ilişkin dengeli bir tutum sergilemeniz gerekecek. Size karşı sergilenen davranışlar sizi şımartmamalı, etkileme gücünüzü daima başka kişilere yardım etmek için kullanmaya devam etmelisiniz.

29 Aralık Boğa burcu günlük burç yorumları

Fiziksel ve psikolojik enerjiniz hat safhaya ulaşmış durumda. Bu süreçte akıllıca kararlar vermeye devam etmeli ve planlarınızı gerçekleştirmeyi sürdürmelisiniz. İşi tembelliğe vurarak pek fazla sonuç almayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bu dönemde karşılaştığınız durumlara karşı uygun davranma potansiyeline sahipsiniz.

29 Aralık İkizler burcu günlük burç yorumları

Takım çalışmalarında sergilediğiniz verimliliği bireysel çalışmalarda da göstermelisiniz. Zorlu ve meşakkatli fikirleri bile hayata geçirebilecek özgüvene sahipsiniz. İş ve özel hayatınızda başka kişilerden destek görecek ve ilişkinizi güçlendirebilmeniz için hoşlandığınız kişilere bunu belli etmeniz gerekiyor.

29 Aralık Yengeç burcu günlük burç yorumları

Önünüze pek çok yeni fırsat geldi. İş hayatınızda yeni eğilimler başlatmaya hazır olmalı, meslektaşlarınızın deneyimlerinden yararlanarak yaratıcı çözümler üretmelisiniz. Özel hayatınızdaysa değişiklikler söz konusu ve değişimin sancılı olacağının farkında olun.

29 Aralık Aslan burcu günlük burç yorumları

Planladığınızdan çok daha farklı noktaya geldiniz. İşlerin bu hale geleceğinden bihaberdiniz ancak buna üzüntü duymak yerine yeni çözüm arayışlarının içerisine girmelisiniz. Hayatınız her zaman hedeflediğiniz gibi ilerlemeyebilir ve hayatın beklenmedik sevinçleri kapınızı her an çalabilir.

29 Aralık Başak burcu günlük burç yorumları

Kendinizi biraz huzursuz hissediyorsunuz ve işleriniz istediği gibi ivme kazanmadığında suçu başkasına yüklemeye hazırsınız. Kendinize hakim olmalı ve enerjinizin çatışmalardan daha anlamlı bir yöne seyretmesini sağlayın. Uzun süreçte pek çok engelin üstesinden gelmeniz de söz konusu olabilir.

29 Aralık Terazi burcu günlük burç yorumları

Karşınızdaki belirsizlikler karşısında nasıl bir tavır alacağınızı bir an önce belirlemelisiniz. Aleyhinize seyreden statükocu düşünce tarzınızdan kurtulmalı, duvarları yıkmalısınız. Engellerden rahatlıkla kurtulabilmeniz için esnek ve açık davranmalısınız.

29 Aralık Akrep burcu günlük burç yorumları

Hayata karşı enerjiniz dolup taşıyor. Olanağınız olsa bütün dünyayı keşfe çıkmak için bir saniye bile beklemezsiniz. İçinizdeki seslere kulak vermeli, sürpriz tatil planlarınızı hayata geçirmelisiniz. Yeni insanlarla tanışmaktan korkmamalı, kendinizi doğanın güzelliğine gönül rahatlığıyla bırakmalısınız.

29 Aralık Yay burcu günlük burç yorumları

Üstesinden gelinemeyecek birtakım sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmamalı, bakış açınızı değiştirerek hareket etmelisiniz. Çözüm en kısa süre içerisinde kendini belli eder. Başkalarından tavsiye isteyin, özel hayatınızdaki dengesizliklere çözüm bulabilmek için önerileri dikkate alın.

29 Aralık Oğlak burcu günlük burç yorumları

Ruh ve beden sağlığınız son günlerde oldukça iyi seyrediyor. Anın tadını çıkarmaya alışmalı, fikirlerinizi ele almalı ve hayata geçirmek için harekete geçmelisiniz. Aynı hedefleri paylaştığınız ve aynı doğrultuda ilerleme kat etmek istediğiniz kişilerle birlikte çalışarak yeni destekçiler edinin.

29 Aralık Kova burcu günlük burç yorumları

Yolunuzda ilerlemeniz çok daha zor bir hal alabilir. Planınızdan vazgeçirmeye ve hatta sizi engellemeye çalışan bazı kişilere mahal vermemeli, bunun irade sınavı olduğundan haberdar olun. Planlarınızı savunarak ileri doğru bastırmalı, fikirlerinizi mevcut koşullara uyarlamayı öğrenmelisiniz.

29 Aralık Balık burcu günlük burç yorumları

İşyerinde üstlendiğiniz pek çok şeyde başarıyı elde ettiniz. Aldığınız pek çok önemli karar genellikle doğru çıkıyor. Proje üzerinde çalışırken ne kadar süreye gereksinim duyduğunuzu iyi ayarlamalı, enerjinizin tamamını işlere harcamak yerine arkadaşlarınıza da bir bölüm ayırmalısınız.

Son Güncelleme: 28.12.2019 12:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Toki sosyal konut aylık ödeme taksitleri ne kadar olacak?
Beren Saat’in fotoğraf paylaşımında iç çamaşırı tartışması
Yıl sonu kredi kartı puanlarım silinecek mi?
Kredi kartı alma şatları nelerdir? Bankaların kredi kartı şartları nelerdir? Sigortalı çalışmak gerekiyor mu?
2020 yurt dışından getirilen telefon harcı ne kadar oldu? 2020 6 Aylık, 1 Yıllık, 10 Yıllık Pasaport ücretleri ve telefon harçları
Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
2020 engelli raporu ile ÖTV'siz araba alma limiti yükseltildi! İşte ÖTV'siz engelli araç alma yeni limiti
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2020 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.