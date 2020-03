Günlük burç yorumları 6 Mart 2020 Cuma - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?

Burç yorumları pek kişi için oldukça önemlidir. Burç yorumları günlük, haftalık ve aylık olacak şekilde uzman astrologlar tarafından açıklanmaktadır. İnsanlar burç yorumları ile beraber hayatlarında ne gibi gelişmeler olacağını önceden öğrenebilmektedirler. Burç yorumlarıyla kişilerin yaşayacakları ile ilgili ipuçları elde etmeleri mümkün olmaktadır. İşte Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burçlarının 4 Mart 2020 tarihi için günlük yorumları ve çok daha fazlası…

Koç Burcu 6 Mart 2020 Salı Günlük Burç Yorumu (23 Mart - 20 Nisan)

Kimi zamanlarda endişelerinizi kontrol altına alamıyorsunuz. Bu durum sizin durduk yerde gereğinden çok daha fazla gerilmenize neden oluyor. Endişelerinizi kontrol altına almayı öğrenmelisiniz. Diğer yandan bu endişelerinizi sizin dışınızdaki insanlara da yansıtmamayı denemelisiniz.

Boğa Burcu 6 Mart 2020 Salı Günlük Burç Yorumu (23 Nisan - 23 Mayıs)

Hayatınızın bu bölümlerinde aşk diye adlandırabileceğiniz bir insan ile yeni bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Şimdiye kadar hiç tanımadığınız tarzda biri ve sizin aklınızı alıp farklı diyarlara götürecek biri olacak bu insan. Bu duruma hazırlıklı olmalısınız.

İkizler Burcu 6 Mart 2020 Salı Günlük Burç Yorumu (23 Mayıs - 23 Haziran)

Sevdiğiniz kişi ile aranızda yaşadığınız son sorunların sebepleri hakkında düşünmeye ihtiyacınız var. Neden onunla sorun yaşadığınızı düşünmeli ve üzerinize düşeni yapmalısınız. Siz kendi üzerinize düşeni yaptığınızda partnerinizin de yapması gerekenleri yapacağını gözlemleyeceksiniz. O siiz kaybetmemek için elinden geleni yapmaya hazır.

Yengeç Burcu 6 Mart 2020 Salı Günlük Burç Yorumu (23 Haziran - 23 Temmuz)

Sevdiğiniz kişiye karşı olan güven probleminizi çok acil bir şekilde yenmeniz gerekiyor. Karşınızdaki insanın sizi çok sevdiği göz önünde bulundurulduğunda, ona güvenmediğinizi hissettiği an çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.

Aslan Burcu 6 Mart 2020 Salı Günlük Burç Yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Yaşadığınız olumsuzlukların geçici olduğunu kavramalısınız. Hayatınızın sonuna kadar buna benzer olumsuzlar sizinle beraber gelmeyecek. Bir süre sonra işlerinizin yoluna girdiğini ve olumsuzlukların hayatınızdan tamamen çıktığını gözlemleyeceksiniz.

Başak Burcu 6 Mart 2020 Salı Günlük Burç Yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Terazi Burcu 6 Mart 2020 Salı Günlük Burç Yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

İş hayatınızda gösterdiğiniz başarılı performans üstleriniz tarafından takdirle karşılanıyor. İş arkadaşlarınız ve patronlarınız sizin ne kadar çok çalıştığınızı ve işinizi ne kadar önemseyerek yaptığını çok iyi gözlemliyorlar. Bu durum sizin buradaki geleceğiniz için oldukça iyi bir sonuç verecek gibi görünüyor.

Son zamanlarda duygusal olarak öncesine göre çok daha hassassınız. Bu durum yakın çevreniz tarafından da oldukça iyi bir şekilde gözlemlenebiliyor. Bu yüzden davranışlarınızı kontrol etmeye başlamalı ve içinizde yaşadığınız büyük fırtınaları dışarıya çok fazla yansıtmamayı denemelisiniz.

Akrep Burcu 6 Mart 2020 Salı Günlük Burç Yorumu (23 Ekim - 22 Kasım)

İş hayatınızda bu kadar fazla zaman ayırdığınızda sevdiklerinizi ve ailenizi göz ardı etmek zorunda kalıyorsunuz. Onlara biraz daha zaman ayırmayı denemelisiniz. Onlar her ne kadar size bu konudaki kırgınlıklarını belli etmeseler bile içten içe üzülüyorlar.

Yay Burcu 6 Mart 2020 Salı Günlük Burç Yorumu (23 Kasım-22 Aralık)

Hayatınızın bundan önceki döneminde yaşadıklarınız geleceğinizi olması gerekenden çok daha fazla etkiliyor. Yaşadıklarınız elbette insanlara olan bakış açınızı etkileyecektir. Ancak bu kadar tutuk davranmamalısınız. Herkesi aynı kefeye koymak doğru bir düşünce değil.

Oğlak Burcu 6 Mart 2020 Salı Günlük Burç Yorumu (23 Aralık - 20 Ocak)

İçinde bulunduğunuz ilişkiyi kötü etkilememek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ancak bu ruh hali içinde iken bırakın içinde bulunduğunuz ilişkiyi, girdiğiniz her ortamı kötü etkileyebilirsiniz. Artık kendinize gelmeli ve bir an önce eski neşeli günlerinize dönmelisiniz.

Kova Burcu 6 Mart 2020 Salı Günlük Burç Yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Yaşadığınız ilişki hayallerinizden bile çok daha güzel. Bazı zamanlarda siz bile bu kadar güzel bir ilişkinin içinde olduğunuza inanamıyor ve rüya gördüğünüzü sanıyorsunuz. Aman kendinizi fazla kaptırıp ayaklarınızı yerden kesmeyin. Ne kadar güzel bir ilişki yaşarsanız yaşayın, zaman geçtikçe hislerinizin körelebileceği ihtimalini de asla aklınızdan çıkarmamalısınız.

Balık Burcu 6 Mart 2020 Salı Günlük Burç Yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Ailenize karşı olan tutumunuz sizin dışınızdaki herkesi çok şaşırtıyor. Onlara karşı konuşma tarzınızdan tutun bakışlarınız bile umursamaz bir şekilde kendini gösteriyor. Onların ne kadar değerli olduklarını bir an önce hatırlamalı ve sonrasında bazı şeylerin bilincine varmış şekilde davranmalısınız.