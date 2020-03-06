betgram betgram setrabet

İstanbul 18°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838

Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?

7 Mart 2020 Cumartesi günlük burç yorumları içerisinde bulunan bilgileri dikkate alarak burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik. İşte 7 Mart 2020 günlük burç yorumları.

06 Mart 2020 Cuma 13:55
Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?

Planlamalarınızı hayata geçirmeden önce burç yorumlarınızı takip etmenizde fayda var. 7 Mart 2020 Cumartesi günü günlük burç yorumları içerisinde burcunuzun psikolojik anlamda da gidişatını dikkate alabilirsiniz. Burcunuzun; iş, aşk ve sağlık falını göz önünde bulundurarak düşüncelerinizi daha sağlıklı bir şekilde belirleyebilir ve psikolojik olarak karşı karşıya kalacağınız badirelere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

7 Mart 2020 Cumartesi Koç burcu günlük burç yorumları

Unutkanlığınız çevrenizin sizi sorumsuz bir kimse olarak görmesine sebebiyet veriyor. Öyle olmadığınızı bilseniz dahi dikkatli davranmanızda fayda var. Aşkınız konusunda kendinizi kanıtlamayı başardınız fakat fedakar çalışmalarda bulunmanız da olumlu neticeler almanızı sağlar.

7 Mart 2020 Cumartesi Boğa burcu günlük burç yorumları

Karşınızdaki kişiye olan aşkınız sizi hiç olmadığınız kadar hassas bir kişi haline gelmenize sebebiyet verdi. Partnerinize oldukça titiz bir şekilde yaklaşıyor ve partneriniz de bu davranışınızı göz ardı etmeyerek davranışlarınıza karşılık veriyor. Mesleki konulardaysa istediğinizi elde edebilmek için büyük uğraşlar vereceksiniz ve bunu özellikle de hafta sonunda gündeminize alacaksınız.

7 Mart 2020 Cumartesi İkizler burcu günlük burç yorumları

Partnerinizle ciddi adımlar atmak istiyor ve bunun için de gerekeni fazlasıyla yerine getirebilmeye hazırsınız. Mutlu bir beraberliğiniz var ve karşınızdaki kişinin de sizin gibi düşündüğünü aklınızdan çıkarmamalısınız. Son günlerde iş hayatınızdaki yoğunluk da her geçen gün azalıyor. Çevrenizdeki kişilere daha fazla özen göstermelisiniz.

7 Mart 2020 Cumartesi Yengeç burcu günlük burç yorumları

Partnerinizin sizden beklentileri var ve bu konuda isteksizliğinize kendiniz de anlam veremiyorsunuz. Büyük zorluklarla biriktirdiğiniz paralarınızı birkaç gün içerisinde bitirmemeli ve daha fazla birikim yapmalısınız. Karşınızdaki kişilerin sizden beklentileri olabilir ve bunu daima göz önünde bulundurmanızda fayda var.

7 Mart 2020 Cumartesi Aslan burcu günlük burç yorumları

Partnerinize karşı son derece hoşnut bir tavır içerisindesiniz fakat kimi zamanlar istediğiniz neticeyi elde edemiyorsunuz. Büyük umutlarla hayata geçirdiğiniz projeleriniz istediğiniz gibi sonuçlanmasa dahi siz daima eşeği sağlam kazığa bağlayarak hareket ediyorsunuz.

7 Mart 2020 Cumartesi Başak burcu günlük burç yorumları

Sevgilinizin sergilemiş olduğu tutum sizi fazlasıyla kızdıracağından, almış olduğunuz bir kararı erteleyebilirsiniz. Onu cezalandırırken aynı zamanda kendinize de ceza verdiğinizin farkında olmalısınız. İlişkinizi ve sorunlarınızı çözüme kavuşturarak rahatlamak istiyorsunuz fakat ilerleyen günlerde yüklü bir harcama canınızı sıkabilir.

7 Mart 2020 Cumartesi Terazi burcu günlük burç yorumları

Aşk hayatınızda bazı karamsar hadiseler meydana gelebilir. İlişkinizdeki problemleri çözüme kavuşturabilmeniz için uğraş vermemenizin sebebi ise bazı şeylerin kafanızda bitmiş olmasından kaynaklanıyor. İş hayatınızda bazı sorunlarla uğraşabilirsiniz.

7 Mart 2020 Cumartesi Akrep burcu günlük burç yorumları

Şu sıralar iş hayatınız bir hayli yoğun geçmekte ve yorgunluğunu hafta sonu atabileceksiniz. Haftaya da yine son derece yoğun bir başlangıç yapacaksınız. Duygusal anlamdaysa mutlu günler sizi beklemekte. Yepyeni başlangıçlar, heyecanlı günler gelebilir. Maddi konulardaysa bazı sorunlarla karşı karşıya kalabileceğinizden dikkatli olmanızda fayda var.

7 Mart 2020 Cumartesi Yay burcu günlük burç yorumları

Duygusal anlamda kendinizi çok güçlü hissedecek ve istediğiniz bir şeyi gerçekleştirmenin keyfini sürebilirsiniz. Daha önce rahatsız olmanıza sebep olan konu üzerine düşünecek ve bunun çözümünü dahi yapabilirsiniz. Fikir çatışmasında üstün çıkacak ve maddi konularda da dengeli davranmayı başararak bunu uzunca bir süre devam ettirebileceksiniz.

7 Mart 2020 Cumartesi Oğlak burcu günlük burç yorumları

Sevgilinizle olan ilişkiniz önemli ölçüde ilerleme kat ediyor ve mantıklı davranmanın ekmeğini her daim yiyorsunuz. Şu sıralar verimli çalışmalar yapıyor ve takdir görmenize adeta ramak kaldı.

7 Mart 2020 Cumartesi Kova burcu günlük burç yorumları

Duygularınıza fazlasıyla kapılıyorsunuz ve çoğu kez mantıksız davranışlar sergileyebiliyorsunuz. Sevgilinizin ihtiyaçlarını yerine getiremiyor ve onu şu sıralar fazlasıyla ihmal ettiğinizin farkında olmalısınız.

7 Mart 2020 Cumartesi Balık burcu günlük burç yorumları

Duygusal açıdan son derece hassas olacağınız bir gün yaşıyorsunuz. Ani çıkışlar yaşamamanız için tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor ve enerjinizi olumlu yönde kullanabilmeniz pek çok işi yapmanızı kolaylaştırıyor. Olumlu düşünüp kendinizi motive etmeli ve bazı sorunlarınızı da zamana bırakmalısınız.

Son Güncelleme: 06.03.2020 13:54
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları AşkGünlük Burç Yorumları Rezzan KirazGünlük Burç Yorumları Aşk Sağlık ParaGünlük Burç Yorumları AslanGünlük Burç Yorumları OğlakGünlük Burç Yorumları YengeçGünlük Burç Yorumları AkrepGünlük Burç Yorumları TeraziGünlük Burç Yorumları KovaGünlük Burç Yorumları BaşakGünlük Burç Yorumları BoğaGünlük Burç Yorumları BalıkGünlük Burç Yorumları IkizlerGünlük Burç Yorumları Aşk UyumuGünlük Burç Yorumları Koç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüyada acıkmak ne demektir? Rüyada acıktığını görmenin tabiri ve yorumu
Rüyada acıkmak ne demektir? Rüyada acıktığını görmenin tabiri ve yorumu
Rüyada acele etmek ne demektir? Rüyada acele etmek ve aceleci davranmanın tabiri, yorumu
Rüyada acele etmek ne demektir? Rüyada acele etmek ve aceleci davranmanın tabiri, yorumu
Rüyada gelin görmek ne demektir? Rüyada gelin görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada gelin görmek ne demektir? Rüyada gelin görmenin tabiri ve anlamı
Ülkemizden kaç göçmen gitti? İçişleri Bakanı Soylu ülkeden ayrılan göçmen ve mülteci son rakamlarını açıkladı!
Ülkemizden kaç göçmen gitti? İçişleri Bakanı Soylu ülkeden ayrılan göçmen ve mülteci son rakamlarını açıkladı!
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?

Popüler Haberler

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 1. bölüm yeni tanıtım fragmanı yayınlandı!
6 bankadan emeklilere yüksek promosyon müjdesi!
Abdest alırken nelere dikkat edilmeli
Gelinim Mutfakta Elif Akçam kimdir?
Asgari ücretin 2 Bin 700 TL olması için teklif mecliste!
7 kamu ve özel bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu!
Dünya Kadınlar Günü mesajı 2020 yılı hediyelere yazılabilecek mesajlar
Gratis 8 Mart Dünya Kadınlar günü indirimli ürünleri
Nusret kadınlar gününde bedava mı olacak? Nusret Gökçe, 8 Mart Kadınlar gününde bedava!
İŞKUR ile kamu Ve özel sektöre 48 Bin personel alımı yapılacak
Hakan Muhafız 3. Sezon Netflix ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
Türkiye Rusya İdlib ateşkes anlaşması şartları neler?
2020 Çiftçi ve üretici destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2020 Çiftçi ve üretici destek ödemeleri tarihleri
TNB Nöbetçi noter listesi! 7 – 8 Mart 2020 hafta sonu cumartesi ve pazar günü açık olan noterler!
Hentbol antrenörü nasıl olunur? Hentbol antrenörlük kursları ve eğitimi
Çok Güzel Hareketler 2 Dünya Emekçi Kadınlar Günü skeci beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in madde madde İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları
Hakan: Muhafız 3.sezon 1 bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizi nereden nasıl izlenir? Tarih belli oldu!
Arka Sokaklar Nadya ayrılıyor mu? Wilma Elles'den efsane diziye veda
Enes Batur hapse mi girecek? hapis yatacak mı? Neden hapis cezası verildi?
Yeni Hayat dizisinin konusu nedir? Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'ın hikayesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.