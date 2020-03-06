Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?

Planlamalarınızı hayata geçirmeden önce burç yorumlarınızı takip etmenizde fayda var. 7 Mart 2020 Cumartesi günü günlük burç yorumları içerisinde burcunuzun psikolojik anlamda da gidişatını dikkate alabilirsiniz. Burcunuzun; iş, aşk ve sağlık falını göz önünde bulundurarak düşüncelerinizi daha sağlıklı bir şekilde belirleyebilir ve psikolojik olarak karşı karşıya kalacağınız badirelere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

7 Mart 2020 Cumartesi Koç burcu günlük burç yorumları

Unutkanlığınız çevrenizin sizi sorumsuz bir kimse olarak görmesine sebebiyet veriyor. Öyle olmadığınızı bilseniz dahi dikkatli davranmanızda fayda var. Aşkınız konusunda kendinizi kanıtlamayı başardınız fakat fedakar çalışmalarda bulunmanız da olumlu neticeler almanızı sağlar.

7 Mart 2020 Cumartesi Boğa burcu günlük burç yorumları

Karşınızdaki kişiye olan aşkınız sizi hiç olmadığınız kadar hassas bir kişi haline gelmenize sebebiyet verdi. Partnerinize oldukça titiz bir şekilde yaklaşıyor ve partneriniz de bu davranışınızı göz ardı etmeyerek davranışlarınıza karşılık veriyor. Mesleki konulardaysa istediğinizi elde edebilmek için büyük uğraşlar vereceksiniz ve bunu özellikle de hafta sonunda gündeminize alacaksınız.

7 Mart 2020 Cumartesi İkizler burcu günlük burç yorumları

Partnerinizle ciddi adımlar atmak istiyor ve bunun için de gerekeni fazlasıyla yerine getirebilmeye hazırsınız. Mutlu bir beraberliğiniz var ve karşınızdaki kişinin de sizin gibi düşündüğünü aklınızdan çıkarmamalısınız. Son günlerde iş hayatınızdaki yoğunluk da her geçen gün azalıyor. Çevrenizdeki kişilere daha fazla özen göstermelisiniz.

7 Mart 2020 Cumartesi Yengeç burcu günlük burç yorumları

Partnerinizin sizden beklentileri var ve bu konuda isteksizliğinize kendiniz de anlam veremiyorsunuz. Büyük zorluklarla biriktirdiğiniz paralarınızı birkaç gün içerisinde bitirmemeli ve daha fazla birikim yapmalısınız. Karşınızdaki kişilerin sizden beklentileri olabilir ve bunu daima göz önünde bulundurmanızda fayda var.

7 Mart 2020 Cumartesi Aslan burcu günlük burç yorumları

Partnerinize karşı son derece hoşnut bir tavır içerisindesiniz fakat kimi zamanlar istediğiniz neticeyi elde edemiyorsunuz. Büyük umutlarla hayata geçirdiğiniz projeleriniz istediğiniz gibi sonuçlanmasa dahi siz daima eşeği sağlam kazığa bağlayarak hareket ediyorsunuz.

7 Mart 2020 Cumartesi Başak burcu günlük burç yorumları

7 Mart 2020 Cumartesi Terazi burcu günlük burç yorumları

Sevgilinizin sergilemiş olduğu tutum sizi fazlasıyla kızdıracağından, almış olduğunuz bir kararı erteleyebilirsiniz. Onu cezalandırırken aynı zamanda kendinize de ceza verdiğinizin farkında olmalısınız. İlişkinizi ve sorunlarınızı çözüme kavuşturarak rahatlamak istiyorsunuz fakat ilerleyen günlerde yüklü bir harcama canınızı sıkabilir.

Aşk hayatınızda bazı karamsar hadiseler meydana gelebilir. İlişkinizdeki problemleri çözüme kavuşturabilmeniz için uğraş vermemenizin sebebi ise bazı şeylerin kafanızda bitmiş olmasından kaynaklanıyor. İş hayatınızda bazı sorunlarla uğraşabilirsiniz.

7 Mart 2020 Cumartesi Akrep burcu günlük burç yorumları

Şu sıralar iş hayatınız bir hayli yoğun geçmekte ve yorgunluğunu hafta sonu atabileceksiniz. Haftaya da yine son derece yoğun bir başlangıç yapacaksınız. Duygusal anlamdaysa mutlu günler sizi beklemekte. Yepyeni başlangıçlar, heyecanlı günler gelebilir. Maddi konulardaysa bazı sorunlarla karşı karşıya kalabileceğinizden dikkatli olmanızda fayda var.

7 Mart 2020 Cumartesi Yay burcu günlük burç yorumları

Duygusal anlamda kendinizi çok güçlü hissedecek ve istediğiniz bir şeyi gerçekleştirmenin keyfini sürebilirsiniz. Daha önce rahatsız olmanıza sebep olan konu üzerine düşünecek ve bunun çözümünü dahi yapabilirsiniz. Fikir çatışmasında üstün çıkacak ve maddi konularda da dengeli davranmayı başararak bunu uzunca bir süre devam ettirebileceksiniz.

7 Mart 2020 Cumartesi Oğlak burcu günlük burç yorumları

Sevgilinizle olan ilişkiniz önemli ölçüde ilerleme kat ediyor ve mantıklı davranmanın ekmeğini her daim yiyorsunuz. Şu sıralar verimli çalışmalar yapıyor ve takdir görmenize adeta ramak kaldı.

7 Mart 2020 Cumartesi Kova burcu günlük burç yorumları

Duygularınıza fazlasıyla kapılıyorsunuz ve çoğu kez mantıksız davranışlar sergileyebiliyorsunuz. Sevgilinizin ihtiyaçlarını yerine getiremiyor ve onu şu sıralar fazlasıyla ihmal ettiğinizin farkında olmalısınız.

7 Mart 2020 Cumartesi Balık burcu günlük burç yorumları

Duygusal açıdan son derece hassas olacağınız bir gün yaşıyorsunuz. Ani çıkışlar yaşamamanız için tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor ve enerjinizi olumlu yönde kullanabilmeniz pek çok işi yapmanızı kolaylaştırıyor. Olumlu düşünüp kendinizi motive etmeli ve bazı sorunlarınızı da zamana bırakmalısınız.