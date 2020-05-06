Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe

Günlük burç yorumları hayatın pek çok alanında ipuçları alınmasını sağlamaktadır. Günlük burç yorumları ile kişilerin hayatında neler olduğu ve neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler öğrenilebilmektedir. Burç yorumları sağlık, iş, para ve aşk gibi konularda da nasıl gelişmeler yaşanacağı hakkında ayrıntıları sunmaktadır. Bu yazımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olacak şekilde 12 burcun 20 Nisan tarihi için uzmanlar tarafından yayınlanmış yorumlarını sizlerle paylaşacağız. İşte 20 Nisan günlük burç yorumları…

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları (21 Mart - 20 Nisan)

Akrabalarınız ile daha yakın ilişkiler içine girebileceğiniz bu dönem içinde fazladan paraya ihtiyaç duyabilirsiniz. Daha önceden yaptığınız birikimlerinizi bu dönem içinde harcayabilir ya da bu birikimlere sahip değilseniz yakın çevrenizden destekte bulunmalarını isteyebilirsiniz.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ruhsal konularda biraz rahatlamaya ihtiyacın var. Son zamanlarda çevrendeki herkes senin üzerine geliyor gibi. Bunda hem senin etkin var hem de içinde bulunduğun bu süreçte insanların da bunalmış olduğu söylenebilir. Biraz kendinize zaman ayırmanızı ve yalnız kalmanızı öneriyoruz. İnsanlardan bir süre uzak kalmak size iyi gelecektir.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları (22 Mayıs - 21 Haziran)

Kendi içinizde düşündüklerinizi dışarıya yansıttığınız anda insanlardan tepki almaya başlıyorsunuz. Çünkü insanlar sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyor. Sizin hayata olan bakış açınız ile onların hayata olan bakış açıları gerçekten çok farklı. Bu durumda siz sadece iyi anlaştığınız insanlara fikirlerinizi paylaşmanız gerekiyor.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları (22 Haziran - 23 Temmuz)

Geçmişe olan bağlılığınız sizin ciddi sıkıntılar yaşamanıza neden oluyor. Önceden yaşamış olduğunuz şeyleri ileriye yönelik olarak düşünmemeli ve her yeni bir ilişkinizde farklı karakterlerle tanışabileceğinizi göz önünde bulundurmalısınız. Her insan aynı olmadığı için sonuçlar da aynı olacak diye bir şey yoktur.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Sosyal yaşam içinde kendinize ayırdığınız zamanları daha iyi değerlendirmeye çalışmalısınız. Evet dinlenmek her zaman büyük bir ihtiyaç ancak bu zamanlar içinde sevdiklerinizle beraber olmayı tercih edebilir ve daha verimli geçirmek isteyebilirsiniz. Zira ilerleyen süreç içinde kendinize çok fazla zaman ayıramayabilirsiniz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumları (22 Ağustos - 23 Eylül)

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları (24 Eylül - 23 Ekim)

Hem ruhsal hem de fiziksel olarak oldukça yüksek bir enerjiye sahip olduğunuz bugün içinde gündelik işlerinizi hallettikten sonra keyif aldığınız şeyleri yapabilirsiniz. Aşk hayatınız içinde yaşadığını yeni gelişmeler neticesinde de artık bazı kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Ancak bu kararı almak için acele etmemeli ve emin adımlarla ilerlemelisiniz.

Siz kendinizi anlatırken karşı tarafça onaylanmak istiyorsunuz. Ancak her zaman birileri tarafından onaylanmayabilirsiniz. Çevrenizde her zaman böyle insanlar olmayabilir. Diğer yandan kendinizden emin olmanız da gerekiyor. İnsanlar tarafından onaylanmanıza gerek olmadığını bilmeli ve buna göre hareket etmelisiniz.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları (24 Ekim - 23 Kasım)

Gün içinde yaşadığınız sıkıntılar giderek artabilir. Bu duruma şimdiden hazırlıklı olmalısınız. Maddi durumunuzu ve manevi ruh halinizi şimdiden buna göre ayarlamalısınız. Bu süreç içinde hedeflerinize ulaşmak için elinizden geleni yapmaya devam etmelisiniz. Bu şekilde çalışmaya devam ettiğiniz sürece hedeflerinize kısa bir zaman içinde ulaşabilirsiniz.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumları (24 Kasım - 22 Aralık)

Sizin için oldukça önemli olan bazı değerler bu gün içinde daha da değerli olabilir. Konfor alanınızı genişletmek için içinde bulunduğunuz şartları biraz daha geliştirmeyi denemelisiniz. İçinde yer aldığını riskli durumu atlatmak adına biraz zaman geçmesini beklemelisiniz. Memnun olmadığınız koşulların değişmesi için de sabretmeli ve beklemelisiniz.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları (23 Aralık - 20 Ocak)

Kendinle ilgili ve çevrendeki insanlarla ilgili konularda her zaman mantığınla hareket etmeyi seçiyorsunuz. Ancak kim zaman duygularınızın sesini de dinlemeyi denemelisiniz. Evde zaman geçirmek sizin için normalde en zor şeylerden biri olmasına rağmen bu zamanlarda bu durumdan zevk almaya başladığınızı düşünebilirsiniz.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumları (21 Ocak - 19 Şubat)

Son zamanlarda eskiye göre çok daha sıkıntılı bir durum içindesiniz. İş hayatınızda çekişme içinde olduğunuz rakibinize karşı bir yenilgi alabilir ve onun yükselişini izleyebilirsiniz. Ancak bu durum sizi daha da hırslandırmalı ve işinize her zaman olduğundan daha çok özen göstermelisiniz.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumları (20 Şubat - 20 Mart)

Son derece enerji dolu olduğunuz bu gün içinde bu enerjinizi doğru kullanmalısınız. Ailenize zaman geçirmek güzel bir seçenek olabilir. Onu da yapmak istemezseniz işinize zaman ayırabilir ve patronlarınızın gözüne girmek adına iyi bir adım atabilirsiniz.