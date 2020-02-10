Güvenlik görevlisi sertifikası nereden alınır? Güvenlik görevlisi sertifikası şartları ve belgeleri

Son yıllarda artan özel güvenlik görevlisi alımlarına birçok kişi başvuru yapıyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilerin en merak ettiği soru özel güvenlik olmanın şartlarıdır. Özel güvenlik olabilmek için öncelikle sertifika almanız gerekmektedir. Özel güvenlik olarak çalışmak isteyenler hem özel hem de kamu kurumlarında çalışma fırsatı kazanabiliyor.

İş alanı genişleyen özel güvenliklerin sertifika alırken iki çeşit sertifika alma hakkı bulunuyor. Bu sertifika çeşitli silahlı ve silahsız olarak verilmektedir. Güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin merak ettiği konu ise sertifika nasıl alınıyor oldu.

Güvenlik sertifikası nasıl alınır?

Daha önce de söylediğimiz gibi iki çeşit güvenlik sertifikası mevcuttur. Bu iki sertifika için genel şartlar şu şekildedir:

T.C vatandaşı olmak.

En az ilkokul mezunu veya dengi bir okuldan mezun olmak.

18 yaşının tamamlanması gerekmektedir. ( silahlı sertifika için bu yaş 21’dir)

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Sağlık sorununun olmaması.

Akıl sağlığının yerinde olması.

Adli sicil kaydının olmaması.

6 aydan fazla hapis cezası almamak.

Özel güvenlik eğitimlerinden başarılı puan almak.

Yukarıda yer alan şartlara uygun olan kişiler herhangi bir özel güvenlik şirketine başvurabilir. Başvuru yapılan şirketin yönlendirmeleriyle sertifikayı alarak güvenlik olabilirsiniz.

İlkokul mezunu güvenlik sertifikası alabilir mi?

Güvenlik sertifikası alabilmek için en az ilkokul mezunu yani 8 yıllık eğitim almış olmak gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik sertifikası şartları

Güvenlik sertifikaları silahlı ve silahsız olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Silahsız güvenlik sertifikası için 18 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir. Ancak yaşınızın dolmasını bekleyerek silahlı sertifika alınması daha iyi olacaktır.

Silahlı güvenlik sertifikası

Silahlı güvenlik sertifikası almak için genel şartların yanı sıra 21 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Silahlı güvenlik sertifikası almak silahsız sertifika almaktan daha kolaydır. Bunun nedeni ise silahsız sertifikaya daha çok başvuru yapılıyor olmasıdır. Silahlı sertifika alacak olanların en az lise veya dengi bir okuldan mezun olması gerekmektedir. Ayrıca silahlı güvenliklerin iş bulma olanağı daha fazladır.

Özel güvenlik nasıl olunur?

Özel güvenlik sertifikası kaç günde alınır?

Özel güvenlik olmak isteyenler özel güvenlik şirketlerine giderek başvuru yapmalıdır. Belli bir ücret ödenerek kayıt yapılmaktadır. İstenen evrakların tamamlanmasının ardından belirli süre eğitim alınır ve sonra sertifika sahibi olunur.

Özel güvenlik sertifikası almak için ortalama 120 saat temel silahlı eğitim alınırken, silahsız eğitim ise 100 saat olarak alınır. Bu saat süresi ortalamam 15-20 gün sürecektir.

Eğitimde gösterilen başarı doğrultusunda sertifika verilir ve sınava girmeye hak kazanılır. Girilen sınavlarda başarılı olan kişiler özel güvenlik kimliklerini alabilirler.

Güvenlik görevlisi olmak için nereye başvurulur?

Güvenlik şirketleri Bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir. Bu şirketler ülkenin her ilinde bulunuyor. Ancak şirketi seçerken iyi bir araştırma yapılmasında fayda var.

Özel güvenlik kimlik kartı nasıl alınır?

Özel güvenlik olmak için sınava giren adaylar sınavdan başarılı bir puan aldıktan sonra kimlik almak için belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Bu kimlik ücreti şirket tarafından size bildirilecektir. Ayrıca kimliğin nereden ve nasıl alınacağı hakkında detaylı bilgileri şirketinizi size aktaracaktır.

Silahlı özel güvenlik nerelerde çalışabilir?

Daha öncede dediğimiz gibi silahlı güvenlikler silahsızlara göre daha rahat iş bulabiliyor. Çünkü iş alanları daha fazladır. Ayrıca silahlı güvenliklerin sayısı daha azdır. Silahlı güvenlik sertifikası olanlar bankalarda, kamu kurumlarında, havayolu şirketlerinde olmak üzere birçok alanda iş bulabilirler.

Güvenlik sertifikası başvuru tarihi

Sertifika alımı için belli bir tarih yoktur. Başvuru için şirketlere giderek bilgi almanız yeterlidir.

Bayan güvenlik görevlisi nasıl olunur?

Bayan güvenlik görevlileri de erkekler için istenen şartlara uymalıdır. Bu şartlara uyan kişiler kadın erkek fark etmeksizin güvenlik görevlisi olabilir.

Özel güvenlik kimlik kartı nereden alınır?

Özel güvenlik olmak isteyen kişiler daha önce de belirttiğimiz gibi güvenlik şirketlerine başvurmalıdır. Güvenlik şirketlerinin istediği evraklar ve ücretin ödenmesinin ardından yaklaşık 15-20 günlük bir eğitim alınacak daha sonra ise yazılı sınava girilecektir. Yazılı sınavdan başarılı bir şekilde ayrılan özel güvenlik adaylar kimlik kartı alma hakkı kazanmış olacaktır.

Özel güvenlik kimlik kartını Emniyet Müdürlüklerine başvurarak alabilirsiniz. Ancak kimlik kartı alımında belli bir ücret istenmektedir. Bu ücreti yine bağlı olduğunuz şirketten öğrenebilirsiniz.