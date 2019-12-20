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Hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Diyanet 2020 Hac kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 yılına yaklaşılırken kutsal görevlerini yerine getirmek isteyen pek çok hacı adayı Diyanet tarafından çekilecek olan kuraları merak etmeye başladı. Pek çok hacı olmak isteyen vatandaş internet üzerinden hac kuraları ne zaman yapılacak, Diyanet 2020 hac kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorularını araştırmaya başladı. İşte yapılan açıklamalar ve hac kura detayları.

20 Aralık 2019 Cuma 21:30
Hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Diyanet 2020 Hac kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her yıl belirli aylarda yapılan Hac kura çekimleri için hacı adaylarının heyecanları sürüyor. Her Müslüman için farz kılına Hacı olma, Hac vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlara yardım için yapılır ve her yıl kura ile seçilir. 2020 yılının yaklaşması ile birlikte pek çok hacı olmak isteyen vatandaş araştırmalarına hız verdi.

Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2020 yılı için yapılacak olan hac kuraları 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek. Hac kesin kayıtları için 13-24 Ocak tarihi belirlendi. Ayrıca hac kayıt işlemleri her ilde kurulacak merkezlerden gerçekleştirilecek.

İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin ise 25 Temmuz’da gideceği kutsal topraklardan dönüş tarihi ise 6 Ağustos – 2 Eylül olarak belirlendi.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:30
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