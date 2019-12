Hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Diyanet 2020 Hac kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her yıl belirli aylarda yapılan Hac kura çekimleri için hacı adaylarının heyecanları sürüyor. Her Müslüman için farz kılına Hacı olma, Hac vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlara yardım için yapılır ve her yıl kura ile seçilir. 2020 yılının yaklaşması ile birlikte pek çok hacı olmak isteyen vatandaş araştırmalarına hız verdi.

Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2020 yılı için yapılacak olan hac kuraları 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek. Hac kesin kayıtları için 13-24 Ocak tarihi belirlendi. Ayrıca hac kayıt işlemleri her ilde kurulacak merkezlerden gerçekleştirilecek.

İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin ise 25 Temmuz’da gideceği kutsal topraklardan dönüş tarihi ise 6 Ağustos – 2 Eylül olarak belirlendi.