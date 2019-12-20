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Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama 21 - 22 Aralık İllere göre nöbetçi noter adres bilgisi

Eczaneler normal koşullarda hafta sonlarında çalışmamaktadırlar. Ancak nöbetçi eczaneler hafta sonlarında da müşterilere hizmet etmektedirler. Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. 21 - 22 Aralık illere göre nöbetçi noter adres bilgisi ve çok daha fazlası bu yazımızda…

20 Aralık 2019 Cuma 18:42
Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama 21 - 22 Aralık İllere göre nöbetçi noter adres bilgisi

Hafta içlerinde iş hayatlarında yaşanılan yoğunluklardan dolayı bazı kişiler noterlere gidememektedirler. Noterlerin tümü hafta içi her gün hizmet vermektedir. Ancak birçoğu hafta sonu günlerinde kapanmaktadır. Yalnızca nöbetçi noterler hafta sonlarında da vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Cumartesi ve Pazar günlerinde belirlenmiş olan nöbetçi noterler işlem yapmaya devam etmektedirler. Hafta içi notere gidemeyerek işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar, hafta sonu hangi noterlerin nöbetçi olduğu araştırıyorlar.

Nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günlerinde 10:00 ile 16:00 saatleri arasında hizmet vermektedirler.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’nin yaptıkları anlaşma kapsamında hafta sonlarında vatandaşlara hizmet vermeyi sürdüren noterler, Türkiye Noterler Birliği’nin intenet sitesi üzerinden düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

İşte hafta sonu nöbetçi olan noterlerin listesi…

21 - 22 Aralık İstanbul Nöbetçi Noterler listesi için tıklayınız ( LİNK )

Son Güncelleme: 20.12.2019 18:42
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