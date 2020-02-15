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Haftalık burç yorumları 10-16 Şubat Haftası tüm burçların yorumları

10 – 16 Şubat haftası günlük burç yorumlarıyla haftalık planlarınızı yapabilirsiniz. Haftalık burç yorumlarınıza göre planlar yapmak istiyorsanız 10 – 16 Şubat burç yorumlarını okuyabilirsiniz. İşte 10 – 16 Şubat haftalık burç yorumları…

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:47
Haftalık burç yorumları 10-16 Şubat Haftası tüm burçların yorumları

Burç yorumları günümüzde insanları yakından ilgilendirmektedir. Haftalık planlarını yapacak olan kişiler burçlarının kendisi için neler söylediğine bakarak planlar yapmaktadır. Burç yorumlarını merak edenler için haftalık burç yorumları geldi. İşte 10 – 16 Şubat 2020 günlük burç yorumları…

Koç Burcu

Venüs fiziksel ve kişisel özellikleri ön plana çıkarmaktadır. Venüs sayesinde fiziksel özellikleriniz öne çıkacak ve size çekicilik kazandıracak. İmajınızı düzeltmek için bazı uğraşlar içerisinde olacaksınız. Sevgilinizin üzerindeki etkileriniz daha belirgin bir şekilde hissedilecek. Venüs özellikle vücut dilinizi öne çıkarmanızda etkili olacak. Heyecan ve telaşın bol olduğu bir döneme gireceksiniz. Bireyselliğinizin ön planda olmasına rağmen sevdiklerinizden vazgeçmeyeceksiniz. Aşk ve evlilik hayatınızda karşılıklı çekim ve cinsel duygularınızın doruklarında olacaksınız. İlişkilerinizde şu ana kadar hiç olmadığınız bir çekicilikte olacaksınız. Aşk hayatınızda mutlu ve güzel zamanlar geçireceksiniz.

Boğa Burcu

Düşüncelerinizde fazlasıyla ısrarcı ve inatçı olabilirsiniz. Bu tavırlarınızın sevdiklerinizi usandırabilir. İş hayatınıza verdiğiniz önemden dolayı ailenize zaman ayıramıyorsunuz. Bu durumu değiştirmeli ve onlarla zaman geçirmelisiniz. Özellikle bu dönemde ani karar almaktan uzak durmalısınız. Duygularınızda ve taleplerinizde geleceğe yönelik artışlar olacak. Öğrenme yeteneğinizin çok iyi olmasından dolayı pek çok konuda öne çıkacaksınız. Enerji harcayacağınız konuları belirlemeli ve mantıklı adımlar atmalısınız.

İkizler Burcu

Çalışma hayatınızda kurallı çalışmalar yapacak ve başarınızı garantileyeceksiniz. Ayrıca beraber çalıştığınız kişilerden de bu performansı bekliyorsunuz. Sakin ancak inatçı tavırlarınızın olmasından dolayı, bu aralar arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir. Akıllı insanlar sizi kendisine çekiyor. Yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlarda başarıyı yakalayacak ve aynı zamanda çevrenizdekilerle de bütünleşeceksiniz.

Yengeç Burcu

Başladığınız bir işte bir anda dikkat çeken kişi olabilirsiniz. Bu durum sizi çok mutlu edecek. Bildiğiniz her şeyi unutabileceğiniz bir aşk kapınızı çalabilir. Bu aşkı takıntı haline getirmemeye çalışın. Akılı davranmalı ve buna göre adımlar atmalısınız. Bu dönemde kendinizde yetersiz gördüğünüz bazı şeyleri tekrardan ele alacaksınız ve bu yönlerinizi geliştireceksiniz. Ekonomik olarak kendi fırsatlarınızı yaratacaksınız ve olumlu gelişmeler yaşayacaksınız.

Aslan Burcu

Bilgi birikimi yüksek arkadaşlarınızla yaptığınız şeyler fazlasıyla ses getirecek. Aşk hayatınızda geçmişte kalmış bir kişi eski duygularınızı yeniden tetikleyebilir. Sevgilinizle olan ilişkinizi bozmamak için buna dikkat etmelisiniz. İş ve aşk hayatınızdaki gelişmeler kafa karışıklığı yaratabilir. Daha sosyal olmayı ve arkadaşlarınızla zaman geçirmeyi de istiyorsunuz. Sevdiklerinizle toplu bir görüşme ayarlayarak onlarla güzel zamanlar geçirebilirsiniz.

Başak Burcu

Çok beğendiğiniz bir kişiye karşı duygularınızı gizleyeceksiniz. Bunun nedeni ise kırılmaktan korkuyor olmanız. Yanlış anlaşılmalar da duygularınızı gizlemenize neden oluyor. Bulunduğunuz ortamlarda anaç ve koruma duygularınız ön plana çıkacaktır. Sosyal ilişkilerdeki gelişmeler ilginç ve hoş zamanlar geçirmenizi sağlayacak. Sosyal hayatınızda bazı özelliklerinizin ön plana çıkmasını değerlendirebilirsiniz.

Terazi Burcu

Son zamanlarda sessiz kalmanızdan dolayı çevrenizdeki insanların hakkındaki düşünceleriniz gelişti. Bu aralar nedensiz bir gerginliğiniz olacak ve ilişkilerinizde dengeyi kurmakta zorlanacaksınız. Manevi duygularınızın artmasıyla sizden beklentileri olan insanlara yardım edeceksiniz. Sağlığınız bu zamanlarda hassaslaşabilir. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmeyi ihmal etmemelisiniz.

Akrep Burcu

İstekleriniz için hırsınızı ve bütün gücünüzü kullanıyorsunuz. Bu aralar kendinize fazlasıyla önem vereceksiniz. Hırslarınız ve istekleriniz tavan yapacak. Evinize kapanmayın ve ani duygulara hazırlıklı olun. Ailevi problemlerinize son vermeniz gereken günler geliyor. Arabuluculuk yaparak kardeşler arasındaki sorunları çözebilirsiniz. Ailevi sorunların çözmek tamamıyla sizin elinizde.

Yay Burcu

İnsanları ikna etme konusunda çok yeteneklisiniz. Aceleci tavırlarınızdan dolayı zarar görmek istemiyorsanız daha dikkatli olmalısınız. Bu dönemde ailevi bağların ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Ailenizi etkileyecek bazı durumlar söz konusu olabilir. İş hayatınızda ise güzel gelişmeler olacak ve karlı teklifler alacaksınız. Kariyer ve entelektüel çalışmalarız daha da artacak.

Oğlak Burcu

Size para kazandıracak kaynakları yeniden gözden geçirmelisiniz. Bunun için ise bildiklerinizden vazgeçebilir ve birikimlerinizi değiştirebilirsiniz. Bu yolda iyi bir yol haritası çizmeli ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz. Yeteneklerinizi ve gücünüzü göstermek için çok uygun zamanlardasınız. Gireceğiniz ortamlarda bazı konulara dikkat çekecek ve önemli girişimlerde bulunacaksınız. İnsani ilişkilerde bazı şartların oluşması sizin için çok önem arz ediyor. Uyumlu ve yapıcı tavırlarınız sayesinde kendinize daha da güveneceksiniz.

Kova Burcu

Çalışmalarınızı ve kararlarınızı daha dikkatli bir şekilde gözden geçirmelisiniz. Değişen yönlerinizin farkında olmanız sizi daha iyi bir kişi yapacaktır. Aile içi ilişkileriniz fazlasıyla önemli olacak. Enerjinizin yeniden arttığınız hissedeceksiniz. Ruhsal anlamda hassas olduğunuz bir dönemdesiniz. Bundan dolayı sezgilerinize güvenebilirsiniz. Hayatınızın en hareketli ve yoğun günlerini yaşayacaksınız. Enerjinizi boşa harcamayın.

Balık Burcu

Uzun süredir emek verdiğiniz bazı konular bir anda sonlanabilir. Gücünüzün azaldığını hissedecek ve geri planda durma ihtiyacınız olacak. Ev ve aile içi olaylarda sorumluluk almanız gerekecek. Her şeyin dozunu güzel bir şekilde ayarlarsanız ortak çözümler bulabilirsiniz. Sezgilerinizin kuvvetli olması iş hayatınızda iyi adımlar atmanızı sağlayacak. Sosyal ortamlarda beklediğiniz fırsatları yakalayacak ve başarılı olacaksınız.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:47
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